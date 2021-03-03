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أخبار البلد

بالأسماء.. وزير القوى العاملة: تحويل 2.3 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن

الأربعاء 03/مارس/2021 - 10:53 ص
وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة
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هيثم سعد الدين
أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة 28 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو   214 عامل مصري لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا. 

وقال الوزير : إن المستحقات بلغت  149 ألفًا و 727 دولارًا، أى ما يعادل 2 مليون و343 ألفًا و240 جنيها مصريا تقريبا، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة  لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة، تحت رعاية سفير مصر بالأردن شريف كامل.

وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة: إن الوزير تلقى تقريرا بذلك عبر الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بالأردن ، ناشد  فيه الملحق العمالي جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مراجعة الأسماء  علي موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة "الفيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن ، وذلك للاستعلام عن الاسماء ، وفي حال إذا كان الاسم موجودأً ، على  المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا .

وأكد الملحق العمالي بالأردن أنه سوف يقوم بالتنسيق والتجهيز لأرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا فور تدقيقها حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.

وفيما يلي الأسماء المستحقة:








بالأسماء.. وزير القوى العاملة: تحويل 2.3 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن
بالأسماء.. وزير القوى العاملة: تحويل 2.3 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن
بالأسماء.. وزير القوى العاملة: تحويل 2.3 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن
بالأسماء.. وزير القوى العاملة: تحويل 2.3 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن
بالأسماء.. وزير القوى العاملة: تحويل 2.3 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن
بالأسماء.. وزير القوى العاملة: تحويل 2.3 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن
بالأسماء.. وزير القوى العاملة: تحويل 2.3 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن
بالأسماء.. وزير القوى العاملة: تحويل 2.3 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن
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