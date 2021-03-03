سول: بدء التحقيق بشأن تسجيل حالتي وفاة بعد تلقي لقاح "أسترازينكا" المضاد لكورونا

أعلنت السلطات الكورية الجنوبية، بدء التحقيق في وفاة شخصين توفيا في غضون أيام من تلقي لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا.

وقالت السلطات، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية /يونهاب/، اليوم /الأربعاء/ - إن مريضا يبلغ من العمر 63 عاما، مصاب بمرض دماغي وعائي وقدد ظهرت عليه أعراض، بما في ذلك ارتفاع في درجة الحرارة، بعد تلقيه لقاح "أسترازينيكا"، ونقل إلى مستشفى أكبر، لكنه توفي بعدما ظهرت عليه أعراض تسمم الدم والالتهاب الرئوي.

وأضافت أن شخصا آخر في الخمسينيات من عمره مصاب باضطراب في القلب ومرض السكري توفي بعد إصابته بنوبات قلبية متعددة، بعدما تلقى نفس اللقاح في اليوم السابق.

وأكدت أن الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تحقق حاليا في سبب تلك الوفيات.

بدورها .. قالت المتحدثة باسم شركة أسترازينكا المطورة للعقار المضاد لفيروس كورونا في سول، إن "الشركة ليس لديها تعليق في الوقت الحالي".