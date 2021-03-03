تداول أسئلة وإجابات رياضيات أولى ثانوي على السوشيال ميديا بعد بدء الامتحان

تشهد الآن مواقع التواصل الاجتماعي ، تداولا لصور قيل انها تخص أسئلة واجابات امتحان الرياضيات الذي يؤديه طلاب الصف الأول الثانوي الان داخل اللجان.

و أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الغش هو آفة مجتمعية مؤسفة ويحتاج علاجها الحقيقي لما هو أهم وأبقى من كاميرات المراقبة والجنود المدججين بالسلاح.





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وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : أن علاج الغش في الامتحانات ، يحتاج إلى وعى مجتمعي عميق ، ويحتاج مساعدة أولياء الأمور وتوجيه أبنائهم ويحتاج توعية إعلامية وصحوة أخلاقية.