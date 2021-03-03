تداول أسئلة وإجابات رياضيات أولى ثانوي على السوشيال ميديا بعد بدء الامتحان

تشهد الآن مواقع التواصل الاجتماعي ، تداولا لصور قيل انها تخص أسئلة واجابات امتحان الرياضيات الذي يؤديه طلاب الصف الأول الثانوي الان داخل اللجان.
وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الغش هو آفة مجتمعية مؤسفة ويحتاج علاجها الحقيقي لما هو أهم وأبقى من كاميرات المراقبة والجنود المدججين بالسلاح.
وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : أن علاج الغش في الامتحانات ، يحتاج إلى وعى مجتمعي عميق ، ويحتاج مساعدة أولياء الأمور وتوجيه أبنائهم ويحتاج توعية إعلامية وصحوة أخلاقية.
وأضاف وزير التربية والتعليم : من الواضح أن الغش في امتحانات صفوف النقل وتحديدا الصفين الاول والثاني الثانوي التي تتم حاليا ، هو اختيار من لا يريد التعلم .
وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه سوف يعاني كل من غش في امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي لاحقا ، في امتحانات الثانوية العامة ، حيث أن أساليب الغش لن تكون متاحة بأي حال من الاحوال في امتحانات الثانوية العامة ، والتي تضمن تكافؤ الفرص وانعدام التسريب وانعدام الغش بأنواعه ، وسيكون تصحيحها إلكترونيا بدون تدخل بشري ضمانا للشفافية المطلقة.
ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي اليوم الأربعاء الموافق 3 مارس 2021 ، الامتحان في مادتي "الرياضيات" و"اللغة الأجنبية الثانية" بشكل إلكتروني على التابلت على فترتين.
وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أوقات دخول الطلاب على منصة الامتحان، بحيث يدخل طلاب محافظات القاهرة ، وبورسعيد ، والسويس ، ودمياط ، والشرقية ، والغربية ، والبحيرة ، وبني سويف ، والمنيا ، وقنا ، واسوان ، والوادي الجديد ، ومطروح من 9 صباحا لـ 10:30 صباحا لاداء امتحان الرياضيات ، ثم يدخل الطلاب من 11:30 صباحا لـ 12:15 ظهرا لاداء امتحان اللغة الاجنبية الثانية.
أما طلاب محافظات الإسكندرية ، والدقهلية ، والقليوبية ، كفر الشيخ ، والمنوفية ، والإسماعيلية والجيزة ، والفيوم ، وسوهاج ، والبحر الأحمر ، وجنوب سيناء ، فمسموح لهم بالدخول على منصة الامتحان لأداء امتحان الرياضيات من 10 صباحا لـ 11:30 صباحا ، ثم يؤدي الطلاب امتحان اللغة الاجنبية الثانية من 12:30 لـ 1:15 ظهرا .
وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الهدف من تقسيم حضور الطلاب على منصة الامتحان ، هو تخفيف الأحمال على شبكات الاتصالات .
واعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أنه تم التنسيق مع وزارة الاتصالات وحل مشاكل تقنية أظهرتها التجربة وتم حلها جميعا.
وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة لن تسمح بضرر طالب واحد خلال فترة الامتحانات التي بدأها الطلاب أول أمس السبت.
وقال وزير التربية والتعليم: إن الوزارة تبذل جهدًا هائلًا لإتمام الامتحانات أثناء جائحة كورونا، وتقوم بعمل كل ما يمكن لخدمة أبنائها الطلاب.
وأكد الدكتور طارق شوقي، أن كل طالب من طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، سيدخل اللجنة ومعه جهاز موبايل أو يتم ضبطه يمارس الغش الإلكتروني، سيطبق عليه القانون مباشرة