ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

المتحدث باسم وزارة البترول: لابد من إصلاحات الصرف الصحي قبل دخول الغاز الطبيعي.. فيديو

الأربعاء 03/مارس/2021 - 11:18 ص
حمدي عبدالعزيز
حمدي عبدالعزيز
Advertisements
ياسمين القصاص
قال حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي ، يولي إهتمام  كبير للمشروع القومي للغاز الطبيعي،  مشيرًا إلى أنه  على مدار 3 سنوات تم تحويل مليون و 200 ألف منزل للغاز الطبيعي  خلال عام واحد  كما  تم  توصيل الخدمة إلى عدد كبير من المناطق والمنازل في الدولة  لتتحول إلى العمل بالغاز طبيعي، بدلا من البوتجاز 

وأضاف"المتحدث باسم وزارة البترول"، عبر مكالمته الهاتفية فى برنامج "8 الصبح"المذاع عبر فضائية "دى إم سى"، أن  هناك اتجاه في الدولة لتحويل جميع المنازل للغاز الطبيعي  ، وهذا يرجع لعدة أهداف أبرزها « تحقيق خدمة  حضارية  للمواطنين و أيضا توفير استيراد اسطوانات الغاز من الخارج التى كانت تصل نسبة استيرادها إلى حوالى 50% من استخدامات المواطن» .

وأشار "عبدالعزيز"، إلى أن الوزارة تعمل على قدم وساق في هذا المجال من خلال إنجاز عدد من المشروعات ضمن مبادرات الرئيس السيسي في الاهتمام بالقرى وأيضا حياة كريمة،  لافتا إلي أن استراتيجية توصيل الغاز تتمثل في  الانتهاء من خدمة  الصرف الصحي  في القرى أولا ومن ثم  يأتى بعده على الفور دخول الغاز الطبيعي ، وهناك تنسيق مع وزارة الإسكان في هذا الشأن. 


وأكد عبدالعزيز، أن تكلفة توصيل الغاز في المناطق التي لم يدخلها من قبل  تبلغ  2100  جنيه  ويتم  تقسيطها على 6 سنوات بدون أى مقدم أو فوائد، بقسط شهري يصل إلى 30 جنيها.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

البترول: نستهدف توصيل الغاز لـ مليون وحدة سكنية العام المقبل

البترول تكشف عن توصيل الغاز الطبيعي لـ11.7 مليون وحدة سكنية

البترول: السيسي يريد من الشعب الاستفادة من خيرات مصر في الغاز.. فيديو

متحدث البترول: قطاع الغاز شهد طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية

وزير البترول يتابع خطة توصيل الغاز الطبيعي إلى 1.2 مليون وحدة سكنية وقرى حياة كريمة

ترشيحاتنا

بنسرح غلط.. صدمة بعد اكتشاف الطريقة الصحيحة لتمشيط الشعر بالفرشاة.. سرعة وسهولة.. صور

في ذكرى ميلاد عبد الله فرغلي.. اعرف مهنته قبل احتراف الفن

تشمل القاهرة .. عودة الأمطار على 16 منطقة بالجمهورية | الطقس اليوم

في ذكرى رحيل ياسين إسماعيل ياسين.. قصة وفاته المأساوية بـ السرطان

هل يجوز عمل وصلة مياه من زكاة المال؟ دار الإفتاء ترد.. فيديو

محمد إبراهيم يكشف موقفه من العودة إلى الزمالك .. فيديو

Advertisements

تتسبب في ارتفاع الفاتورة.. أجهزة لا تنطفئ رغم فصلها وتستمر في استهلاك الكهرباء

تشمل القاهرة .. عودة الأمطار على 16 منطقة بالجمهورية | الطقس اليوم

الوزراء يكشف حقيقة إطلاق رابط إلكتروني للاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الأول

غرامة 5 آلاف جنيه.. عقوبة الامتناع عن تنفيذ رؤية واستضافة الطفل في قانون الأحوال الشخصية

الخفاش مصنع كورونا الأصلي.. والفيروس قادر على التحور طبيعيًا بشكل يصدم العلماء .. تفاصيل جديدة

صدمة وإحباط.. شاب يتقدم لخطبة حبيبته في حفل زفاف صديقه ورد الفعل مفاجأة

أخبار الرياضة.. كواليس تحويل شيكابالا للتحقيق وبلاغ للنائب العام.. وميدو يفتح النار على خالد الغندور

هل الزكاة في الشهادات البنكية على الفوائد أم رأس المال .. علي جمعة يحسم الخلاف

حكم الذهاب للعمل بدون الاغتسال من الجنابة .. المفتي يصحح اعتقادا خاطئا

شروط الحصول على سيارة ذوي الاحتياجات الخاصة معفاة من الجمارك.. تفاصيل

تراجع الدولار.. أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم 3-3-2021

موسيماني يستعد لتحفيظ لاعبي الأهلي خطة مواجهة فيتا كلوب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 سيارات تصدرت مبيعات السوق المصري في 2021.. صور

حكايات من زمن فات.. كواليس زواج محمود المليجي سرا من سناء يونس

طرح تويوتا ياريس الجيل الرابع في مصر