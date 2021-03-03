المتحدث باسم وزارة البترول: لابد من إصلاحات الصرف الصحي قبل دخول الغاز الطبيعي.. فيديو

قال حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي ، يولي إهتمام كبير للمشروع القومي للغاز الطبيعي، مشيرًا إلى أنه على مدار 3 سنوات تم تحويل مليون و 200 ألف منزل للغاز الطبيعي خلال عام واحد كما تم توصيل الخدمة إلى عدد كبير من المناطق والمنازل في الدولة لتتحول إلى العمل بالغاز طبيعي، بدلا من البوتجاز





وأضاف"المتحدث باسم وزارة البترول"، عبر مكالمته الهاتفية فى برنامج "8 الصبح"المذاع عبر فضائية "دى إم سى"، أن هناك اتجاه في الدولة لتحويل جميع المنازل للغاز الطبيعي ، وهذا يرجع لعدة أهداف أبرزها « تحقيق خدمة حضارية للمواطنين و أيضا توفير استيراد اسطوانات الغاز من الخارج التى كانت تصل نسبة استيرادها إلى حوالى 50% من استخدامات المواطن» .





وأشار "عبدالعزيز"، إلى أن الوزارة تعمل على قدم وساق في هذا المجال من خلال إنجاز عدد من المشروعات ضمن مبادرات الرئيس السيسي في الاهتمام بالقرى وأيضا حياة كريمة، لافتا إلي أن استراتيجية توصيل الغاز تتمثل في الانتهاء من خدمة الصرف الصحي في القرى أولا ومن ثم يأتى بعده على الفور دخول الغاز الطبيعي ، وهناك تنسيق مع وزارة الإسكان في هذا الشأن.









وأكد عبدالعزيز، أن تكلفة توصيل الغاز في المناطق التي لم يدخلها من قبل تبلغ 2100 جنيه ويتم تقسيطها على 6 سنوات بدون أى مقدم أو فوائد، بقسط شهري يصل إلى 30 جنيها.







