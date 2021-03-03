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فن

محمود حجازي عن أحمد صيام: تاني مرة يطلع أبويا

الأربعاء 03/مارس/2021 - 10:46 ص
محمود حجازي ، احمد
محمود حجازي ، احمد صيام
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ندى فكري
نشر الفنان محمود حجازي صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

و ظهر  محمود حجازي في الصورة مع الفنان أحمد صيام و علق قائلا" تاني مرة الأستاذ احمد صيام يطلع ابويا .. انا بدأت افكر اتبناه #كواليس_مسلسل_ولاد_ناس  ". 

ويشارك فى بطولة مسلسل "ولاد ناس"، عدد كبير من الفنانين على رأسهم صبري فواز، أحمد وفيق، رانيا فريد شوقي، وفاء صادق، إيهاب فهمى وصفاء الطوخي، وأحمد صيام ومحمد عز ومحمود حجازي، وفريد النقراشي، وناصر سيف، ومحمد سليمان، ومحمد السعدني ويظهر مجموعة من ضيوف الشرف وهم الفنان ماجد الكدواني، والفنان بيومي فؤاد وألفت عمر، ولقاء سويدان.

يذكر أن آخر أعمال حجازي كان مسلسل "لما كنا صغيرين"، الذي عُرض في رمضان 2020، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي، ومن إنتاج شركة "أرت ميكرز" للمنتج أحمد ‏عبد ‏العاطي.

وشارك ‏في ‏المسلسل ‏مجموعة من النجوم وهم محمود حميدة، وخالد النبوي، وريهام حجاج، ونسرين أمين، كريم قاسم، نبيل عيسي، ومحمود حجازي.  

وتدور أحداثه حول "جريمة قتل" تقلب حياة بطلة العمل وأصدقائها، الذين يعملون في إحدى ‏الشركات التي ‏يمتلكها ‏النجم ‏محمود حميدة، وتتوالى الأحداث‎.‎

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