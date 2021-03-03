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أخبار العالم

فلسطين: اعتداء المستوطنين على الكنيسة الرومانية في القدس دعوة صريحة للحرب الدينية

الأربعاء 03/مارس/2021 - 10:02 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية في حكومة رام الله صباح يوم الأربعاء، اعتداء المستوطنين على الكنيسة الرومانية في القدس المحتلة.

وحملت الخارجية في بيان صحفي اليوم الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، المسؤولية كاملة عن هذا الاعتداء وعن التصعيد الحاصل في استهداف الأماكن المقدسة ودور العبادة المسيحية والإسلامية وحرية الوصول إليها، وكذلك استهداف عشرات اللأماكن والمقامات الدينية والأثرية والتاريخية في طول الضفة الغربية وعرضها وفق ما نشرته صحف فلسطينية.

 واعتبرت أن هذه الاعتداءات تمثل دعوة صريحة للحرب الدينية لاخفاء الطابع السياسي للصراع، وطالبت المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المختصة، بسرعة التحرك لتوفير الحماية الدولية لشعبنا عامة، وللمقدسات المسيحية والإسلامية، خاصة بما في ذلك ضمان حرية العبادة وحق المصلين بالوصول إليها كمبدأ أساسي لحقوق الإنسان، وكجزء مهم في اتفاقيات جنيف على القوة القائمة بالاحتلال الالتزام به.

وكان مستوطنون، أشعلوا النار في مدخل دير الكنيسة الرومانية في القدس "الثلاثاء"، وهو الاعتداء الرابع على الكنيسة ذاتها خلال أقل من شهر.

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