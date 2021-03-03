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توك شو

مغنى شاب : أمزج الهيب الهوب والموال فى أدائى

الأربعاء 03/مارس/2021 - 10:14 ص
احمد المغربى
احمد المغربى
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شيرين عادل
قال  الفنان أحمد المغربى : إن عمل أغنية وطرحها وإيجاد الفكرة يستغرق وقتا طويلا وهو آمر صعب في ظل الرغبة فى المنافسة بالإضافة إلى التكلفة  المرتفعة. 

وأضاف المغربى، خلال استضافته ببرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد   أنه دخل المجال الغنائى منذ 5 سنوات لافتأ إلى أنه سافر للخارج وهناك بدأ في تعلم الغناء واحترفه .

وأشار إلى أن أغانيه تمزج بين الهيب الهوب، والموال ولكن بطريقة  تميل إلى الغربية بعض الشئ وكذلك الاستعانة بالمقسوم بأسلوب يمزج بين الشرقى والغربى.


وتابع، أن الذوق الفنى المصرى عمومأ يميل لسماع كافة الأغانى الشرقية والغربية ، مشيرا إلى أن التنوع يجذب العديد من مستمعي الأغانى . 
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