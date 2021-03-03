إبراهيم صلاح يحول الخردة لمجسمات الحضارة الفرعونية.. فيديو

قال إبراهيم صلاح ، صاحب فكرة استغلال الخردة وتحويلها لمجسمات فرعونية، إنه يعمل على تحويل الخردة لمجسمات فى البداية كانت صغيرة ولكنها نالت إعجاب الكثيرين على السوشيال ميديا.





وأضاف إبراهيم صلاح ، خلال حواره ببرنامج صباح الورد ، المذاع على فضائية تن ، أنه فكر فى استخدام تلك الموهبة فى شيء يخص حضارة وتاريخ مصر .





وأشار إلى أنه بدأ يفكر فى استغلال الزجاجات البلاستيكية وكواتشات العربات وغيرها من الأشياء التى يمكن الاستفادة منها بدلا من القائها بالقمامة.





وتابع أننا نفكر فى عمل ورش تعليمية للأطفال فى هذا المنطلق، منوها إلى أن آخر أعماله الفنية كانت مع الإله حورس الذى احتاج لـ٤٠ يوما متواصلين من العمل فيه .



