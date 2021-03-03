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مرأة

بـ إكسسورات لافتة.. نادين نسيب نجيم بإطلالة أنيقة مع كلبها

الأربعاء 03/مارس/2021 - 11:35 ص
نادين نسيب نجيم
نادين نسيب نجيم
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آية التيجي
نشرت الفنانة نادين نسيب نجيم صورة جديدة مع كبها الصغير، قامت بنشرها عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت فيها بإطلالة جذابة وانيقة ، حظيت من خلالها على إعجاب متابعيها عبر التعليقات.


وظهرت نادين نسيب نجيم وهي ترتدي توب باللون الأسود، وعيه جاكيت بدلة باللون الأسود بأكمام طويلة، وهو ما أعطاها إطلالة أنيقة وأنثوية .

وتركت نادين نسيب نجيم شعرها الطويل منسدلا على ظهرها وكتفيها بتسريحة انسيابية ناعمة ، وهو ما أبرز رقة ملامحها.

ولم تتكلف نادين نسيب نجيم في وضع الماكياج؛ واختارت الماسكرا  لتبرز من جمال عينيها، مع وضع اللون الروز كأحمر شفاه .

وتزينت نادين نسيب نجيم ببعض الأكسسورات الأنيقة؛ حيث اختارت قلادة باللون ا1هبي وبعض الخواتم الناعمة بنفس اللون تعطيها إطلالة ساحرة ومميزة.

وولدت نادين نسيب نجيم في 7 فبراير 1984،  وهي ممثلة وعارضة أزياء لبنانية، وحاملة لقب ملكة جمال لبنان لعام 2004، كما تحمل الجنسية التونسية نسبة لوالدتها.

ودرست نادين نسيب نجيم إدارة الأعمال، و نالت إجازة من كلية إدارة الأعمال في لبنان، وبدأت في عرض الأزياء في سن السادسة عشرة، شاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان عام 2004 وكان ضمن تلفزيون الواقع في التلفزيون اللبناني الذي حدث لأول مرة في تاريخ مسابقة ملكة جمال لبنان ولم يكرر بعدها، وحصدت اللقب بعد فوزها على منافستها لاميتا فرنجية، تأهلت بعدها للمشاركة في الكثير من المسابقات العالمية وحصلت على جائزة أجمل وجه.

ودخلت نادين نسيب نجيم مجال التمثيل عندما رشحها الكاتب شكري أنيس فاخوري في عام 2009 للمشاركة في مسلسل «خطوة حب» ليكون تجربتها التمثيلية الأولى حيث حصلت على جائزة «الموريكس دور» لعام 2010، وشاركت بعدها في عدد كبير من المسلسلات التلفزيونية بشكل سنوي، وظهرت في عدد من الأفلام اللبنانية.

وتزوجت نادين نسيب نجيم من المهندس اللبناني ولاعب البوكر «هادي الأسمر» في 16 يونيو 2012 بعد قصة حب دامت لشهور، ورزقت منه بولدين هما «هافن» عام 2013 و«جيوفاني» بعام 2014، وفي سبتمبر 2019 أعلنت عن انفصالهما بشكل ودي.

وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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