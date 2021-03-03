التعليم: منصة الامتحان تعمل بكفاءة مع طلاب أولى ثانوي ولا شكاوى حتى الآن

ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي اليوم الأربعاء الموافق 3 مارس 2021 ، الامتحان في مادتي "الرياضيات" و"اللغة الأجنبية الثانية" بشكل إلكتروني على التابلت على فترتين.





وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أوقات دخول الطلاب على منصة الامتحان، بحيث يدخل طلاب محافظات القاهرة ، وبورسعيد ، والسويس ، ودمياط ، والشرقية ، والغربية ، والبحيرة ، وبني سويف ، والمنيا ، وقنا ، واسوان ، والوادي الجديد ، ومطروح من 9 صباحا لـ 10:30 صباحا لاداء امتحان الرياضيات ، ثم يدخل الطلاب من 11:30 صباحا لـ 12:15 ظهرا لاداء امتحان اللغة الاجنبية الثانية.





أما طلاب محافظات الإسكندرية ، والدقهلية ، والقليوبية ، كفر الشيخ ، والمنوفية ، والإسماعيلية والجيزة ، والفيوم ، وسوهاج ، والبحر الأحمر ، وجنوب سيناء ، فمسموح لهم بالدخول على منصة الامتحان لأداء امتحان الرياضيات من 10 صباحا لـ 11:30 صباحا ، ثم يؤدي الطلاب امتحان اللغة الاجنبية الثانية من 12:30 لـ 1:15 ظهرا .



