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تعليم

التعليم: منصة الامتحان تعمل بكفاءة مع طلاب أولى ثانوي ولا شكاوى حتى الآن

الأربعاء 03/مارس/2021 - 10:05 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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ياســـمين بدوي
أكدت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم ، أنها تتابع منذ التاسعة صباحا انتظام سير امتحان الرياضيات الذي يؤديه طلاب الصف الاول الثانوي على منصة الامتحان عبر التابلت.

وقالت عمليات التعليم : أن منصة الامتحان تعمل بكفاءة مع طلاب الصف الاول الثانوي منذ بدء الامتحان ، مشددة على انه لم يتم رصد اي شكاوى من الطلاب حتى الان.


ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي اليوم الأربعاء الموافق 3 مارس 2021 ، الامتحان في مادتي "الرياضيات" و"اللغة الأجنبية الثانية" بشكل إلكتروني على التابلت على فترتين.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أوقات دخول الطلاب على منصة الامتحان، بحيث يدخل طلاب محافظات القاهرة ، وبورسعيد ، والسويس ، ودمياط ، والشرقية ، والغربية ، والبحيرة ، وبني سويف ، والمنيا ، وقنا ، واسوان ، والوادي الجديد ، ومطروح من 9 صباحا لـ 10:30 صباحا لاداء امتحان الرياضيات ، ثم يدخل الطلاب من 11:30 صباحا لـ 12:15 ظهرا لاداء امتحان اللغة الاجنبية الثانية.

أما طلاب محافظات الإسكندرية ، والدقهلية ، والقليوبية ، كفر الشيخ ، والمنوفية ، والإسماعيلية والجيزة ، والفيوم ، وسوهاج ، والبحر الأحمر ، وجنوب سيناء ، فمسموح لهم بالدخول على منصة الامتحان لأداء امتحان الرياضيات من 10 صباحا لـ 11:30 صباحا ، ثم يؤدي الطلاب امتحان اللغة الاجنبية الثانية من 12:30 لـ 1:15 ظهرا .

وأكدت  وزارة التربية والتعليم أن الهدف من تقسيم حضور الطلاب على منصة الامتحان ، هو تخفيف الأحمال على شبكات الاتصالات .

واعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أنه  تم التنسيق مع وزارة الاتصالات وحل مشاكل تقنية أظهرتها التجربة وتم حلها جميعا.

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة لن تسمح بضرر طالب واحد خلال فترة الامتحانات التي بدأها الطلاب أول أمس السبت.

وقال وزير التربية والتعليم: إن الوزارة تبذل جهدًا هائلًا لإتمام الامتحانات أثناء جائحة كورونا، وتقوم بعمل كل ما يمكن لخدمة أبنائها الطلاب.

وأكد الدكتور طارق شوقي، أن كل طالب من طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، سيدخل اللجنة ومعه جهاز موبايل أو يتم ضبطه يمارس الغش الإلكتروني، سيطبق عليه القانون مباشرة
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