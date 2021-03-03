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برلمان

"سياحة النواب" تشيد بجهود وزارة الطيران المدنى فى دعم السياحة الداخلية

الأربعاء 03/مارس/2021 - 10:09 ص
النائبة نورا على
النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب
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ماجدة بدوى

أشادت لجنة السياحة والطيران بالنواب برئاسة النائبة نورا على رئيس اللجنة في اجتماعها مساء أمس خلال الاستماع إلى الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدنى بشأن البيان الذى ألقاه أمام مجلس النواب بجلسة 26 يناير 2021، عن أداء الوزارة وموقف تنفيذ برنامج الحكومة، وخطة عمل الوزارة بجهود قطاع الطيران المدنى في الفترة الأخيرة من إنشاء مطارات جديدة والتى من بينها افتتاح عدة مطارات مثل مطار سفنكس بمدينة 6 أكتوبر والذى استقبل أول طائرة دولية في فبراير 2019 ، ومطار برنيس الدولى الذى سوف يسهل ربط القاهرة بمدن الجنوب خاصة حلايب وشلاتين ومرسى علم ،  فضلًا على التشغيل التجريبى لمطار العاصمة الدولى وتطوير العديد من المطارات الأخرى  ، كما أشادت اللجنة أيضًا بالتنسيق القائم بين وزارتى الطيران المدنى والسياحة والآثار لتنشيط ودعم السياحة الداخلية من خلال مبادرة ( شتى في مصر ).

وأوصت لجنة السياحة والطيران  فى بيان صحفى لها بإستمرار التنسيق والتعاون بين وزارة الطيران المدنى وجميع الجهات من أجل دعم قطاعى الطيران المدنى والسياحة ، وتنمية الموارد والاستثمارات ، وكذلك استمرار تدعيم وتطوير الأسطول الجوى كمًا وكيفًا ورفع كفاءة الشركات التابعة للشركة القابضة لمصر للطيران ، وكذلك استمرار تحديث معامل فحص حوادث ووقائع الطائرات وتزويدها بالتقنيات والوسائل الحديثة اللازمة لأداء الإدارة المركزية لحوادث الطائرات.

كما أوصت اللجنة أيضًا باستمرار العمل من أجل تطوير المطارات المصرية والوصول بها إلى المكانة التنافسية المناسبة بين المطارات الدولية بالمنطقة ، وتحسين الخدمات المقدمة في المطارات المصرية وتسهيل إجراءات السفر والوصول وإنهائها في وقت يسير ، بالإضافة لضرورة الإرتقاء بالعنصر البشرى بجميع قطاعات الطيران المدنى المصرى عن طريق تدقيق عمليات الاختيار من البداية وتأهيل كوادر قادرة على إدارة المطارات تكثيف الندوات التدريبية للعاملين وإعطاء الفرصة للعناصر الواعدة للإبداع.

وأكدت النائبة نورا على رئيس اللجنة أن قطاع الطيران من القطاعات التى لها دور هام ومباشر فى دعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة معدلات السفر والسياحة، بالإضافة إلى التأثير القوى فى عملية التقدم الحضاري والاجتماعي ، في الوقت الذى واجه فيه هذا قطاع الطيران صعوبات وتحديات على مدار تاريخ النقل الجوي جراء جائحة فيروس كورونا المستجد ،  بالإضافة إلى الاجراءات الاحترازية التى قامت بها الحكومات فى مختلف دول العالم، وما تبع ذلك من تعليق الطيران المدنى ووضع قيود على التنقل بين الدول.

وأضافت رئيس لجنة السياحة بالنواب أن مجلس النواب المصري ، ولجنة السياحة والطيران المدنى على وجه الخصوص من خلال آلياتها التشريعية والرقابية لن تألو جهدًا فى التعاون والتنسيق المستمر مع الحكومة للخروج من الوضع الراهن من أجل مصلحة مصرنًا الحبيبة.
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