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أخبار البلد

القوى العاملة: تعيين 5341 شابًا واستخراج 3664 شهادة مهارة ورخصة حرفة بالشرقية

الأربعاء 03/مارس/2021 - 10:34 ص
وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة محمد سعفان
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هيثم سعد الدين
أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان ، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الشرقية بتعيين 5341 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثمارى ، منهم 12 من ذوى القدرات من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، بالإضافة إلي توفير 393 فرصة عمل بمنشآت القطاع الخاص بنطاق المحافظة ، فضلا عن استخراج 3664 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة الحرفة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

وأشار مدحت الغمراوى مدير المديرية - في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر يناير الماضي - إلى أنه في مجال تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة  تم تسجيل 54 عاملًا جديدًا ، كما تم صرف منحًا للرعاية الإجتماعية والصحة لتلك الفئة بلغت 180ألف جنيه لـ 62 عاملًا منها 34 منحة مولود ، و 18 منحة زواج ، و 13 وفاة أحد الأقارب ، ومنحة وفاة عامل ، فضلًا عن 6 منح رعاية صحية لـ 6 عمال .

وقال : إنه في مجال السلامة والصحة المهنية  قامت المديرية  بالتفتيش على  376 منشأة للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)  ، وأسفر عن تحرير 247 محضر سلامة و57 حالة غلق إداري ، وفى مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 1167 منشأة، وأسفر عن تحرير 197 محضرًا ، فضلًا عن التفتيش على 331 منشأة يعمل بها أطفال ، وأسفر عن تحرير 9 محاضر لمنشآت مخالفة لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، كما تم فض  إضرابات وإعتصامات عمالية بـ 5 منشآت  لـ 1511 عاملا .

أما في مجال التفتيش على شركات إلحاق العمالة بالخارج، أوضح أن المديرية قامت بالتفتيش على 11 شركة ، وإعتماد 156 عقد عمل بالخارج ، ومراجعة 444 تفويض ووكالة لشركات بها 587 فرصة عمل .

وأشار مدير المديرية إلى أنه تم استخراج 5 ترخيص عمل لأجنبي من العاملين  فى نطاق المحافظة ، وتجديد 11 ترخيص آخرين ، وذلك بعد ورود الموافقة الأمنية عليها طقًا لأحكام القانون.







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