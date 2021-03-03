الإحتلال الإسرائيلي يهدم منزلين شمال القدس

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزلا في مخيم شعفاط، شمال القدس المحتلة.

وونقلت وكالة وفا الفلسطينية عن مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم شعفاط صباحا، وشرعت بهدم منزل من طابقين يعود للمواطن من عائلة أبو ميالة.

وبحسب معطيات أصدرتها منظمة بتسيليم الحقوقية، فإن الاحتلال هدم منذ مطلع عام 2004 حتى نهاية العام المنصرم، 1098 منزلا في القدس الشرقية، فيما هدم المقدسيون ذاتيا قرابة 235 منزلا في نفس الفترة لتجنب غرامات باهظة جدا يفرضها الاحتلال عليهم بعد تنفيذ عمليات الهدم بجرافاته، فيما هدم الاحتلال 458 مبنى ومنشأة غير سكنية في نفس الفترة.

وتشير ذات المعطيات إلى أنه منذ مطلع عام 2004 حتى نهاية العام المنصرم، شرد قرابة 3579 مقدسيا بعد هدم منازلهم.



