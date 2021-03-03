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تعليم

طلاب أولى ثانوي يتعاملون مع منصة امتحان الرياضيات بهدوء بدون شكاوى.. صور

الأربعاء 03/مارس/2021 - 10:04 ص
امتحانات اولى ثانوي
امتحانات اولى ثانوي
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ياســـمين بدوي
تشهد لجان امتحانات الصف الاول الثانوي حاليا ، حالة من الهدوء التام اثناء تأدية الطلاب لـ امتحان الفصل الدراسي الاول في مادة الرياضيات إلكترونيا على منصة الامتحان عبر التابلت.

وأكدت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم ، أنها تتابع منذ التاسعة صباحا انتظام سير امتحان الرياضيات الذي يؤديه طلاب الصف الاول الثانوي على منصة الامتحان عبر التابلت.

وقالت عمليات التعليم : أن منصة الامتحان تعمل بكفاءة مع طلاب الصف الاول الثانوي منذ بدء الامتحان ، مشددة على انه لم يتم رصد اي شكاوى من الطلاب حتى الان.

ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي اليوم الأربعاء الموافق 3 مارس 2021 ، الامتحان في مادتي "الرياضيات" و"اللغة الأجنبية الثانية" بشكل إلكتروني على التابلت على فترتين.

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد صورا ترصد هدوء لجان امتحانات اولى ثانوي الالكترونية الان .
طلاب أولى ثانوي يتعاملون مع منصة امتحان الرياضيات بهدوء بدون شكاوى.. صور
طلاب أولى ثانوي يتعاملون مع منصة امتحان الرياضيات بهدوء بدون شكاوى.. صور
طلاب أولى ثانوي يتعاملون مع منصة امتحان الرياضيات بهدوء بدون شكاوى.. صور
طلاب أولى ثانوي يتعاملون مع منصة امتحان الرياضيات بهدوء بدون شكاوى.. صور
طلاب أولى ثانوي يتعاملون مع منصة امتحان الرياضيات بهدوء بدون شكاوى.. صور
طلاب أولى ثانوي يتعاملون مع منصة امتحان الرياضيات بهدوء بدون شكاوى.. صور
طلاب أولى ثانوي يتعاملون مع منصة امتحان الرياضيات بهدوء بدون شكاوى.. صور
طلاب أولى ثانوي يتعاملون مع منصة امتحان الرياضيات بهدوء بدون شكاوى.. صور
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