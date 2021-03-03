طلاب أولى ثانوي يتعاملون مع منصة امتحان الرياضيات بهدوء بدون شكاوى.. صور





وقالت عمليات التعليم : أن منصة الامتحان تعمل بكفاءة مع طلاب الصف الاول الثانوي منذ بدء الامتحان ، مشددة على انه لم يتم رصد اي شكاوى من الطلاب حتى الان.

وأكدت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم ، أنها تتابع منذ التاسعة صباحا انتظام سير امتحان الرياضيات الذي يؤديه طلاب الصف الاول الثانوي على منصة الامتحان عبر التابلت.