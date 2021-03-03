وكيل صحة السويس يفاجئ مستشفى الصدر ويشكر الأطباء ويخصم لشركة النظافة

فاجأ الدكتور إسماعيل الحفناوى وكيل وزارة الصحة بالسويس مستشفى الصدر فى السابعة إلا الربع صباح اليوم حيث وجد التمريض والأطباء وتأكد من وجود المستلزمات الطبية والأدوية فى طوارئ المستشفى وتواجد الطبيب النوباتجى والتمريض ولكنه استاء من الوضع الخاص بالنظافة وقرر الخصم من شركة النظافة، لحين مراعاه كل شروط التعاقد فيما يخص الالتزام بنظافة المستشفيات والالتزام بالزى وتواجد عمال النظافة وفقًا للتوزيع المتفق عليه مع مدير المستشفى.





تأتى الزيارة ضمن جولات الحفناوى منذ استلامه مهام عمله داخل المحافظة منذ يومين لضبط المستشفيات من جميع الجوانب الإدارية والفنية لخدمه أهالي السويس وتقديم خدمه طبيه ذات جوده وللتعرف على الاطقم الطبية على رأس العمل وقدم الشكر لمديرة المستشفى والعاملين بها.



