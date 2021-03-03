ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

برشلونة يبحث عن ريمونتادا أمام إشبيلية في الكأس

الأربعاء 03/مارس/2021 - 10:08 ص
برشلونة ضد إشبيلية
برشلونة ضد إشبيلية
Advertisements
إسراء أشرف
يستضيف فريق برشلونة، نظيره إشبيلية، اليوم الأربعاء، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، لإنقاذ موسمه من خلال مواصلة مسيرته في البطولة.

وكانت مباراة الذهاب بين إشبيلية وبرشلونة، قد انتهت بفوز الفريق الأندلسي، 2-0 ليضع قدمًا في المباراة النهائية.

ويتطلع برشلونة لاجتياز عقبة إشبيلية، والوصول للمباراة النهائية للكأس ليكون هذا بمثابة الإنقاذ لموسم الفريق من ناحية ودعما قويا لمديره الفني الهولندي رونالد كومان.

وبالرغم من أن إشبيلية يمتلك الأفضلية في هذه المباراة بفوزه ذهابا، إلا أن برشلونة استعد لهذه المواجهة بشكل رائع من خلال الفوز على الفريق نفسه في عقر داره 2 -0  أيضًا، يوم السبت الماضي في الدوري الإسباني، واقتنص المركز الثاني.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

إشبيلية وفياريال يصعدان للدور الثالث في كأس إسبانيا.. وسيلتا وخيتافي يودعان المسابقة

برشلونة يتأهل لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا بفوز مثير على غرناطة 5-3

قمة نارية بين برشلونة وإشبيلية في نصف نهائي الكأس.. الليلة

ترشيحاتنا

حكايات من زمن فات.. كواليس زواج محمود المليجي سرا من سناء يونس

تراجع الدولار.. أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم 3-3-2021

بنسرح غلط.. صدمة بعد اكتشاف الطريقة الصحيحة لتمشيط الشعر بالفرشاة.. سرعة وسهولة.. صور

في ذكرى ميلاد عبد الله فرغلي.. اعرف مهنته قبل احتراف الفن

بعد استقرارها في الأسواق.. أسعار شيفروليه كابتيفا 2021

أخبار الرياضة.. كواليس تحويل شيكابالا للتحقيق وبلاغ للنائب العام.. وميدو يفتح النار على خالد الغندور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 سيارات تصدرت مبيعات السوق المصري في 2021.. صور

حكايات من زمن فات.. كواليس زواج محمود المليجي سرا من سناء يونس

طرح تويوتا ياريس الجيل الرابع في مصر