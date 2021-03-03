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محافظات

خلال مرور مفاجئ.. وكيل صحة السويس يأمر بإنفاذ القانون ضد مواطن تعدى على ممرضة

الأربعاء 03/مارس/2021 - 11:32 ص
صدى البلد
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حسن غنيمة
كلف الدكتور إسماعيل الحفناوي، وكيل وزارة الصحة بالسويس ، إدارة مستشفى السويس العام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أحد المواطنين لتعديه على مشرفة تمريض بالمستشفى، حيث تصادف ذلك أثناء مرور مفاجئ له. 

وشدد "الحفناوي" بحسب بيان، الأربعاء، على عدم تهاونه مطلقًا تجاه أي تعديات على الفريق الطبي والإداري بمختلف القطاعات، وأنه لن يتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بحماية أفراد فريق عمل صحة السويس، داعيًا أهالي المحافظة لدعم الفريق الطبي الذي يقدم تضحيات جليلة للحفاظ على الأرواح تاركين مسئولية المحاسبة للإدارة، وذلك وفقًا للطرق الشرعية لتقديم الشكوى.
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