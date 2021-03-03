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أخبار البلد

رامى يوسف : نعمل على نشر ثقافة التنمية المستدامة بمصر

الأربعاء 03/مارس/2021 - 10:17 ص
صدى البلد
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احمد عبد القوى

 اكد  خبير العقارات رامي يوسف والرئيس التفيذى لاحدى شركات العقارات بمصر ان العملاء دائما يبحثون عن الاسعار المنطقية والخدمات المقدمة بشكل جيد جدا وهى المعايير التى تحرك دافع الشراء عند طالبى شراء وحدات جديدة.

 

وأشار فى كلمة له خلال احتفالية بسفح الاهرامات حول اطلاق مشروع جديد بمصر، ان السوق العقارى حاليا  يعمل على سد الفجوة بين تطلعات العملاء واحتياجاتهم والقوى الشرائية في السوق.

 

وقال ان فئة الشباب التي تمثل نسبة كبيرة من سكان مصر تمثل المحرك الرئيسى لسوق العقارات .

 

وأكد أن استراتيجية شركته تستهدف إحداث ثورة في قطاع العقارات المصري من خلال نشر ثقافة التنمية المستدامة وزيادة الوعي حول سبل الحياة المتكاملة وتغيير أنماط صناعة العقارات التقليدية.

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