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محافظات

انتقد التعصب الكروى.. أول رد من واضع سؤال "أشرف بن شرقي" فى امتحان حقوق سوهاج

الأربعاء 03/مارس/2021 - 10:55 ص
صدى البلد
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أنغام الجنايني
عقب حالة الغضب التي سادت بين لاعبي ومشجعي نادي الزمالك بعد وضع دكتور أحمد عبدالموجود الميري، سؤال بامتحان الفرقة الرابعة بكلية الحقوق جامعة سوهاج، يحمل اسم اللاعب أشرف بن شرقي، تحدث واضع الامتحان بعد صمت دام ل٢٤ ساعة.

وظهر بعد أن أعاد فتح حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ونشر من خلال منشورًا استحوذ على الآلاف من "أغضبني" وآلالاف التعليقات التي تحمل مقارنات بينه وبين أكثرية الأساتذة الجامعية الذين يضعون قصص لبعض المشاهير دون ذكر أسمائهم للتعامل مع تلك الأمور بحرص.

وكان نص المنشور كالتالي:"بسم الله الرحمن الرحيم 
نتيجة ما أثير على صفحات التواصل الاجتماعى من لغطِ وسوء فهمٍ وتقديرٍ بخصوص امتحان الفرقة الرابعة بكلية الحقوق جامعة سوهاج فإننى أود أن أوضح الآتي:

أولًا- أن الامتحان متعلق بمقرر القانون الدولى الخاص الذى تتناول قواعده كيفية حل وتسوية المنازعات الخاصة الدولية التى تحتوى على عنصر أجنبى، أى أحد أطرافها يحمل جنسية أجنبية، وبالتالى فالتطبيقات العملية للمقرر النظرى هى خير وسيلة لفهم الطلاب وإدراكهم حتى لا يصطدمون بالواقع العملى مختلفًا عما درسوه وتكون عونًا لعم أثناء عملهم بالمحاماة أو الهيئات القضائية أو غيرها من مجالات القانون.

ثانيا- أننى أُكِن كافة الاحترام والتقدير لنادى الزمالك العريق وكافة الأندية المصرية بجميع لاعبيها وأعضائها وجماهيرها فهم يُمثلون بلدنا الحبيبة وواجبٌ علينا مساندتهم ، وهو الدافع وراء الاستعانة برموزٍ مشهورةٍ ومحبوبةٍ على سبيل الافتراض فى تطبيقاتنا العملية.

ثالثًا- أن السؤال ( القضية ) كانت عبارة عن افتراضاتٍ لا تمت للواقع بأى صلة لم يُقصد منها الإساءة ولا التشهير ولا التعرض، والدليلُ أن كل وقائع القضية افتراضية ومن وحى توصيل المعلومة بشكلٍ أسرعٍ وأفضلٍ للطلاب.


رابعًا- يجب ألا يقودنا التعصب والإنتماء الكروى إلى اللغط وتفسير الأمور على غير حقيقتها، فالرياضة أخلاق واحترام ويؤسفنى تناول البعض وقائع القضية على أنها خبر وحدث ، فأنا لست صحفيًا ولا إعلاميًا ولا غيره.

خامسًا- أدعو أصحاب النفوس المريضة والاستغلاليين إلى احترام عقول الناس واحترام أنفسهم وعدم استغلال الموقف لصالحهم لتحقيق أهداف ومئارب أخرى ، واستغلال الفئة العريضة من مشجعى نادى الزمالك المحترمين لكسب شو وأتمنى منهم التركيز فيما هو أهم وأجدر.

سادسًا- وأخيرًا فإننى أتقدم بخالص التقدير والاحترام والدعاء بدوام الصحة والعافية للاعبنا الموهوب المخضرم أشرف بن شرقى لاعب نادى الزمالك ، فمهارتك وإمكانياتك وعشق الجماهير لك أكبر من أن ينال منه شئ ولكن الاستعانة بك كرمزٍ مشهور ٍ ومحبوب ٍ وموهوبٍ دليلٌ على مكانتك بالقلوب ولا عزاء لضِعاف النفوس".

ومن الجدير بالذكر أن هذه الواقعة كانت التريند الأول في مصر بالأمس، واتخذت جامعة سوهاج عدة إجراءات من أهمها وقف ندب الدكتور أحمد عبدالموجود، وتحويل التحقيق معه إلى رئيس جامعة أسيوط المنتدب منها.
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