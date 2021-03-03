وكيل صحة السويس يتفقد سير العمل بحملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال

قام الدكتور إسماعيل الحفناوي بتفقد سير العمل بالحمله القوميه للتطعيم ضد مرض شلل الاطفال بمركز طبي السويس مرافقآ له الدكتور رضا فكري وكيل المديرية والدكتور آسر البنا مديرعام الشؤون الوقائية.





حيث تابع تطعيم الاطفال والتأكد من توافر جميع المستلزمات الخاصة بالحملة ، حيث شدد على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية و الاحترازية أثناء العمل بالحملة، مؤكدًا أن التطعيم آمن وبالمجان.





وقد تم عقد الاجتماعات المكثفة لفرق الإشراف لضمان وصول الخدمة لجميع الأطفال المستهدفين بالحملة داخل كافة ارجاء المحافظة.



