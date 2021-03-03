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محافظات

وكيل صحة السويس يتفقد سير العمل بحملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال

الأربعاء 03/مارس/2021 - 11:24 ص
صدى البلد
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حسن غنيمة
قام الدكتور إسماعيل الحفناوي بتفقد سير العمل بالحمله القوميه للتطعيم ضد مرض شلل الاطفال بمركز طبي السويس مرافقآ له الدكتور رضا فكري وكيل المديرية والدكتور آسر البنا مديرعام الشؤون الوقائية. 

حيث تابع تطعيم الاطفال والتأكد من توافر جميع المستلزمات الخاصة بالحملة ، حيث شدد على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية و الاحترازية أثناء العمل بالحملة، مؤكدًا أن التطعيم آمن وبالمجان.

 وقد تم عقد الاجتماعات المكثفة لفرق الإشراف  لضمان وصول الخدمة لجميع الأطفال المستهدفين بالحملة داخل كافة ارجاء المحافظة.

 يذكر ان الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الاطفال قد بدأت في  28 فبراير الماضي  وتستمر حتي 3/3/2021 بجميع محافظات الجمهورية من سن يوم حتي خمس سنوات لأستمرار مصر خالية من مرض شلل الأطفال. 
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