لسوء الأحوال الجوية.. إغلاق ميناء بوغاز رشيد وتوقف حركة الملاحة والصيد بالبحيرة

شهدت المدن الساحلية بمحافظة البحيرة، منذ صباح اليوم، الأربعاء، أمطارا متوسطة، وتم إغلاق ميناء بوغازي رشيد وتوقف حركة الملاحة والصيد تماما نظرا لارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية.





فيما شهدت باقي المدن والمراكز سقوط أمطارا خفيفة، على فترات متقطعة، ولم تتأثر حركة السير بالمركبات داخل هذه المدن .





وعلى الفور دفعت الواحدات المحلية في مدن ومراكز محافظة البحيرة، بسيارات شفط وإزالة آثار مياه الأمطار من الشوارع للتأكد من عدم إعاقتها لحركة المارة والسيارات.







وشدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أي أحداث مع الالتزام باستمرار عمل غرف العمليات بالمراكز والمديريات على مدار ٢٤ ساعة لتلقي جميع البلاغات وإخطار غرفة العمليات المركزية أولا بأول.







ووجه محافظ البحيرة، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومديری المديريات الخدمية ورؤساء مجالس إدارات الشركات (الكهرباء، مياه الشرب) ومسئولي الهيئة العامة للطرق والكباري الحماية المدنية والإسعاف على ضرورة الالتزام باتخاذ التدابير الآتية:





- إخلاء مؤقت للمواطنين بالمناطق المنخفضة والمنازل القديمة، حيث تم إخلاء سكان منطقة قرية الأمل بوادي النطرون ونقلهم إلى أماكن للإغاثة، كإجراء احترازي للحفاظ على حياتهم وسلامتهم.

- إلغاء جميع الإجازات واستمرار جميع المختصين بمواقعهم خلال الفترة المشار إليها، وتجهيز جميع المعدات اللازمة لمواجهة تلك الظروف الطارئة بالمعدات اللازمة لتلك الظروف وجاهزية جميع المعدات، متابعة تطهير صفایات وخطوط صرف مياه الأمطار بالشوارع والطرق وأسفل وأعلى الكبارى.

- مراجعة جميع الاستعدادات والتمركزات للتعامل مع السيول والأمطار ومراجعة محطات الصرف الصحى والزراعی ومناسيب الترع والمصارف.

- مراجعة تطهير الترع والمصارف وجميع المجارى المائية وإزالة التعديات عليها ومراجعة المناسيب أولا بأول والانتهاء من أعمال الصيانة بجميع محطات الصرف الزراعى.

- مراجعة المباني الآيلة للسقوط وذات الخطر الداهم واتخاذ الإجراءات القانونية والتدابير الأمنية اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

- مراجعة المعديات والمراكب النيلية العاملة كل في نطاقه ووقف المخالف منها واتخاذ مايلزم من إجراءات لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة مع التأكيد على وقفها حال قيام الرياح والأمطار.

- مراجعة جميع الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية وسرعة اتخاذ اللازم بإجراء الصيانة ومنع وجود مصادر للصعق بالكهرباء حفاظا على الأرواح والممتلكات، ومراجعة إنارة الطرق والكبارى والمزلقانات والمعابر غير الآمنة وتلافي مواطن الحوادث والتشديد على ضرورة إنارتها تنسيقا مع مديرية الطرق والهينة العامة للطرق والكبارى وشركة كهرباء البحيرة.

- التأكد من سلامة وصلاحية مولدات الكهرباء بمحطات الصرف الزراعی والصرف الصحی والمستشفيات العامة، والتنبيه على المواطنين من خلال المساجد والكنائس والصفحات الرسمية ومواقع التواصل الاجتماعي بأهمية توخي الحيطة والحذر أثناء تلك الفترة.



- التأكيد على جميع المدارس بعدم تواجد التلاميذ خارج أسوار المدارس أثناء اليوم الدراسي ودخولهم الفصول فور وصولهم والتنسيق مع الوحدات المحلية لرفع أي تراكمات للمياه داخل أسوار المدارس والشوارع المؤدية إليها وكذا أعلى اسطح المدارس والمباني الملحقة، وفصل التيار الكهرباني عن المدارس والمباني الملحقة أثناء اليوم الدراسي خلال سقوط الأمطار الغزيرة.

- التأكید على المتابعة المستمرة للطرق ومطالع ومنازل الكبارى وفتح الطرق، المتابعة المستمرة للموقع الرسمى للأرصاد الجوية على مدار الساعة، نشر تحذيرات توعوية للمواطنين للابتعاد عن مواطن الخطورة، وإخلاء المناطق ذات الخطورة الداهمة أو المنخفضة فى حالة الأمطار الغزيرة أو السيول حرصا على أمن وسلامة المواطنين.





وأكد هشام آمنة أن المحافظة مستعدة من خلال أكثر من ٨٠٠ معدة لمجابهة ومواجهة الأمطار، وهو ما انعكس بنجاح خلال موسم الشتاء الماضى بالتدخل الفورى والسريع للتخفيف من الآثار الناجمة عن الأمطار الغزيرة وحالة الطقس السيئ من خلال فرق وأطقم مدربة على أعلى مستوى لمواجهة الأزمات، مهيبا بالمواطنين الالتزام بالارشادات والتعليمات.





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