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رياضة

مانشستر يونايتد في ضيافة كريستال بالاس.. الليلة

الأربعاء 03/مارس/2021 - 10:29 ص
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
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إسراء أشرف
يحل فريق مانشستر يونايتد ضيفا على كريستال بالاس، اليوم الأحد، في تمام العاشرة والربع مساءً، ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني في جدول ترتيب فرق البريميرليج بـرصيد 50 نقطة، بينما يأتي كريستال بالاس في المركز الـ13  برصيد 33 نقطة.

ويسعى مانشستر يونايتد الوصيف لملاحقة جاره مانشستر سيتي المتصدر بفارق 15 نقطة، لإشعال المنافسة على اللقب رغم صعوبة تحقيقه في ظل توهج السيتيزين الذي حقق 21 فوز متتالي حتى الآن.

وتوقع أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد، عودة المهاجم إدينسون كافاني إلى المباريات بعد التعافي من الإصابة، بداية من مواجهة فريقه مع كريستال بالاس في الدوري الانجليزي اليوم.

وأكد أن لاعب الوسط بول بوجبا الذي تعرض لإصابة في الفخذ، لم يعد إلى التدريبات حتى الآن، بينما قد يغيب المدافع فيل جونز لنهاية الموسم بسبب إصابة في الركبة.

ويلتقي اليوم أيضًا، بيرنلي مع ليستر سيتي، وشيفيلد يونايتد مع أستون فيلا، ضمن منافسات الجولة ذاتها.
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