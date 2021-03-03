موعد مباراة برشلونة وإشبيلية في كأس الملك

يستضيف فريق برشلونة، نظيره إشبيلية، اليوم الأربعاء، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، لإنقاذ موسمه من خلال مواصلة مسيرته في البطولة.





تنطلق صافرة اللقاء بين الفريقين، في تمام العاشرة مساءً، على ملعب "كامب نو" معقل البارسا,





وكانت مباراة الذهاب بين إشبيلية وبرشلونة، قد انتهت بفوز الفريق الأندلسي على ملعبه، 2-0 ليضع قدمًا في المباراة النهائية.





ويتطلع برشلونة لاجتياز عقبة إشبيلية، والوصول للمباراة النهائية للكأس ليكون هذا بمثابة الإنقاذ لموسم الفريق من ناحية ودعما قويا لمديره الفني الهولندي رونالد كومان.