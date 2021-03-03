اليوم.. محكمة الاستئناف التونسية تنظر فى طلب الإفراج عن المرشح الرئاسي السابق نبيل القروي

تنظر محكمة الاستئناف ، اليوم الأربعاء، في مطلب الإفراج عن رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي.









وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قرر الأربعاء 24 فبراير الماضي، الإفراج عن نبيل القروي مقابل ضمان مالي 10 ملايين دينار.









وبحسب وسائل إعلام تونسية، قال نائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس محسن الدالي إنه لا يمكن أن يتم السماح للقروي بمغادرة السجن إلا بعد تأمين المبلغ المالي المطلوب.









من جهته، تقدم الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس بالطعن في قرار قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي المتعلق بالافراج المؤقت عن رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي بكفالة مالية، غير أن استئناف الوكيل العام لا يوقف التنفيذ وذلك طبقا لأحكام الفصل 87 من مجلة الإجراءات الجزائية.









وكان القروي، مالك قناة "نسمة" التلفزيونية المحلية، ورئيس حزب "قلب تونس"، ثاني أكبر حزب في البرلمان، قد اعتُقل في ديسمبر للمرة الثانية، بتهم تتعلق بغسل الأموال والتهرب الضريبي.



