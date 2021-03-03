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ديني

نائب رئيس جامعة الأزهر: طالب كلية الهندسة الزراعية أنموذج يحتذى به علميًّا وخلقيًّا

الأربعاء 03/مارس/2021 - 10:38 ص
صدى البلد
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محمد شحتة
أكد الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر، أن طالب كلية الهندسة الزراعية أنموذج مشرف لطلاب جامعة الأزهر، مشيرًا إلى أنه قدوة يحتذى به علميًّا وخلقيًّا، جاء ذلك خلال استقباله للدكتور سمير حافظ، عميد كلية الهندسة الزراعية،  والطالب محمد عادل زيدان، أحد طلاب الفرقة الرابعة بكلية الهندسة الزراعية جامعة الأزهر، مؤلف كتاب: (من سرايا القيادة)، والذي نشر في يناير الماضي من هذا العام، والذي نالَ إعجابَ كثيرٍ من القراء.

تناول الكتاب مفهوم القيادة، وأساليبها المتعددة، وعميق معناها وشموليتها، مستشهدًا بدعائم تاريخية وعلمية وإسلامية، مشيرًا إلى مدى احتياج دول العالم بشكل عام لقادة أفذاذٍ يدركون أهمية إصلاح المجتمعات وكيفيته. 

كما أكد الطالب أن رؤية الكتاب الأساسية تتمثل في تصحيح إدراك القارئ ورؤيته تجاه نفسه أولًا ثم مجتمعه، وأن الكتاب لا يقتصر على فئةٍ عمرية بعينها، بل هو شامل لكل فئات المجتمع خاصةً الشباب.

جدير بالذكر أن كلية الهندسة الزراعية بجامعة الأزهر تعد الكلية الوحيدة والفريدة من نوعها في جامعات مصر والشرق الأوسط، خاصة أن إدارة الكلية تحرص على تأهيل خريجيها وتدريبهم؛ لتلبية احتياجات سوق العمل وفق المخطط الإستراتيجي للدولة، بجانب ذلك قامت الكلية العام الماضي بتنظيم مؤتمرها الدولي الأول حول رؤية مصر 2030م والتنمية المستدامة بمشاركة عديد من القيادات في مختلف المجالات العلمية، والاقتصادية، والزراعية، إضافة إلى ذلك يتمتع عميد الكلية بعضوية عديد من المؤسسات العلمية والبحثية التي تعمل في عديد من الدول الشقيقة في القارة السمراء (قارة أفريقيا).
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