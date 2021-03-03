5419 طالبا بالصف الأول الإعدادى يؤدون الامتحان المجمع بالوادى الجديد

أعلن الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم ب الوادي الجديد ، اليوم الأربعاء، انطلاق الامتحان المجمع متعدد التخصصات لاختبارات الفصل الدراسى الأول للصف الأول الإعدادى، حيث تقدم لأداء الامتحانات نحو 5419 طالبا وطالبة أمام 121 لجنة.

وقال الدكتور النيلي، إنه جرى تجهيز كافة المدارس واللجان واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، حيث تم تنفيذ حملات مكثفة من أعمال التطهير والتعقيم وإجراءات الأمن والسلامة بالإضافة للتأكيد على توفير المناخ المناسب من الهدوء لكسر حاجز رهبة القلق والتوتر فى نفوس الطلاب لتسير العملية الامتحانية بكل يسر وسهولة . اقرا ايضا: أول مشروع لتربية دودة القز وإنتاج الحرير على مستوى الشرق الأوسط في الوادي الجديد.. صور وفيديو

وفي سياق متصل، يواصل طلاب (الصف الأول الثانوى الفنى تجارى _ صناعى_ زراعى )، اليوم الأربعاء، امتحانات الفصل الدراسى الأول وسط إجراءات احترازية وقائية.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، إنه تقدم لآداء الإمتحانات نحو 2333 طالبا وطالبة أمام 13 لجنة ووسط إجراءات إحترازية وقائية لضمان سلامة الجميع .

كما تابع النيلى سير أعمال الإمتحانات بمدارس التربية الخاصة حيث يؤدى الامتحانات، طلاب الصف الأول الثانوى لمدارس الصم وضعاف السمع وطلاب الدمج وطلاب الصف الأول الإعدادى، مع تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدا على ضرورة توفير الجو الآمن والملائم لضمان سير العمل بكل يسر وسهولة.





من جانب اخر اصدر الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، قرارا بإعفاء طلاب المدن الجامعية من مصروفات شهري يناير وفبراير، وقال رئيس الجامعة في تصريح صحفي، إنه سيتم حساب الأيام المتبقية من شهر فبراير استضافه بالليلة بدون تغذية.





وأضاف أن هذا القرار يأتي في إطار حرص جامعة الوادي الجديد على راحة طلاب وطالبات المدن الجامعية، ومراعاه لظروفهم الاجتماعية وتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور وللظروف الاقتصادية، التي تمر بها بعض الأسر جراء جائحة فيروس كرونا المستجد.





جاء ذلك خلال ترأس الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد اجتماع مجلس الجامعة، رقم ( 29) بحضور الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس جامعة الوادى الجديد لشئون الدراسات العليا وعمداء الكليات، الـ6 وأمين عام الجامعة المساعد.



