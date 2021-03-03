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أخبار العالم

يبدأ اليوم..إضراب عام للأطباء الشبان بتونس

الأربعاء 03/مارس/2021 - 10:57 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
ينطلق صباح اليوم الأربعاء اضراب المنظمة التونسية للأطباء الشبان وايقاف العمل بكامل الأقسام الاستشفائية بما فيها حصص الاستمرار مع استثناء أقسام الاستعجالي والإنعاش الطبي والجراحي وذلك احتجاجا على عدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اجتماع 23 ديسمبر 2020.
وبحسب وسائل إعلام تونسية، أكــدت الدكتورة أحلام بالحاج الكاتبة العامة لنقابة الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة الاستشفائيين بأن الاضراب يشمل كل ما هو أنشطة جامعية على غرار التدريس مشيرة الى أن الأنشطة الجامعة متوقفة من منذ فبراير الماضي لافتة فى الوقت نفسه أن عيادات الاستمرار تعمل بشكل طبيعي.
وتطالب المنظمة التونسية للأطباء الشبان برد الاعتبار المادي والمعنوي للشهيد دكتور بدر الدين العلوي عبر اصدار أمر تسمية مستشفى باسمه و إقرار التعويض المادي لعائلته في أجل محدد وموثق.
وإصدار أمر تشكيل الهيئة الوطنية لإصلاح قطاع الصحة العمومية في أجل محدد وموثق مع الأخذ بعين الاعتبار مقترح المنظمة حول صلاحياتها وتركيبتها باعتبارها أقل ما يمكن فعله في محاولة إنقاذ قطاع الصحة الذي دفع الشهيد ثمن انهياره والفساد المستشري فيه.
وتسوية الوضعية المادية والصحية لكل الأطباء الشبان الذين أمّنوا ويؤمنون مكافحة الجوائح سواء عبر حصص الاستمرار أو العقود.
والتأكيد الكتابي على حق الأطباء الشبان، مقيمين وداخليين وطلبة متربصين في أحقيتهم في اللقاح ضد كوفيد وتصديا للمغالطات التي تنتشر في كل مرة من أجل عدم تمكينهم من حقوقهم كأعوان صحة.

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