محافظ المنوفية: إطلاق اسم الشهيد العقيد أحمد الدسوقي على مدرسة أبنهس

وافق اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على إطلاق اسم الشهيد العقيد " أحمد عبدالمحسن السيد الدسوقي" قوات مسلحة على مدرسة أبنهس الابتدائية بمركز قويسنا، والذي استشهد أثناء قيامه بأداء واجبه الوطني بسيناء تخليدا لذكراه وما قدمه من بطولات وتضحيات غالية.





وأكد محافظ المنوفية في بيان، الأربعاء، حرصه واهتمامه بالتواصل الدائم مع أسر الشهداء وتلبية كافة مطالبهم ، مؤكدا أن مصر تفتخر بكل شهدائها الأبطال الذين ضحوا بدمائهم الطاهرة في سبيل الحفاظ على مصرنا الغالية ومشيرا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الكاملة لأسر الشهداء.



