من قلب القاهرة.. مباحثات مهمة بشأن فلسطين بين 3 وزراء خارجية عرب

بحث وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، مع نظيريه المصري سامح شكري، والأردني أيمن الصفدي، آخر التطورات السياسية ومستجدات القضية الفلسطينية، إضافة الى الجهود المبذولة لضمان نجاح عقد الانتخابات في فلسطين.



