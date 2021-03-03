محافظ المنوفية: صرف إعانة مالية عاجلة لعدد من الحالات الإنسانية

قرر اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية صرف إعانة مالية عاجلة لأحد المواطنين بقرية كفر أبشيش بمركز قويسنا يعانى ابنه من ضمور بالمخ وإعاقة حركية ويخضع لبرنامج علاجي مكثف يوميا فضلًا عن أنه يعول أسرة مكونة من 6 أفراد.





كما قرر محافظ المنوفية صرف إعانة مالية لمسن معاق يبلغ من العمر 68 عاما يقيم بالعزبة الغربية بحي غرب شبين الكوم وغير متزوج ويقيم لدى أبناء أخيه وليس له مصدر دخل وذلك لتخفيف العبء ورفع المعاناة ومساعدته على تحمل مصاريف العلاج.





يأتي ذلك في ضوء تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتقديم أوجه الدعم والرعاية الكاملة للأسر الأكثر احتياجا لضمان توفير حياة كريمة وأمنة لهم.



