حبس سيدة متهمه بالتعدي بالضرب على طالب من ذوي الإحتياجات الخاصة بالشرقية

قررت نيابة كفر صقر حجز مدرسة متهمه بالتعدي بالضرب علي طالب من ذوي الإحتياجات الخاصة لحين ورود تحريات المباحث وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقي اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" مقطع فيديو تظهر فيه إحدي السيدات وهي تعتدي بالضرب على طالب من ذوى الاحتياجات الخاصة.

وعلي الفور تم تفحص الفيديو وتبين صحة الواقعة، وأن المتهمة تعمل أمين مخزن بمدرسة حكومية بكفر صقر، مُقيمة ببندر كفر صقر، تعدت بالسب والضرب على طالب بالمرحلة الثانوية، من ذوى الاحتياجات الخاصة عقب نشوب مشادة كلامية بين المجنى عليه ونجلها أثناء لهوهما معًا.

تم ضبط المتهمة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3040 جُنح كفر صقر لسنة 2021، وبالعرض على النيابه قررت حبسها على ذمة التحقيقات.