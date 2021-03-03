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محافظات

تبطين وتأهيل 100 ترعة بالشرقية بتكلفة مليار و400 مليون جنيه

الأربعاء 03/مارس/2021 - 11:45 ص
صدى البلد
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محمد الطحاوي

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على استمرار حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين الرئيسية وأماكن التجمعات وإزالة الأتربة من على جانبي الطرق الرئيسية والفرعية والعمل على رفع مستوى النظافة في كافة مراكز وقرى المحافظة.

 

جاء ذلك خلال إجتماعه مع رؤساء مراكز "الزقازيق  - منيا القمح –بلبيس - وأبو حماد - حيي أول وثان الزقازيق" في حضور سعد الفرماوي السكرتير العام والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية والمهندسة سلوي صبحي وكيلة وزارة الاسكان وممثلين عن هيئة الطرق والكباري ومديرية الطرق والنقل بالشرقية.

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وخلال الاجتماع إطمأن المحافظ علي معدلات أداء ونسب تنفيذ مشروعات الرصف الجارية بمراكز ومدن المحافظة ، مشددًا على ضرورة مراعاة معايير الجودة في أعمال رصف ورفع كفاءة الطرق  والإلتزام بالمواصفات الهندسية المحددة ووضع الحلول العاجلة لأي صعوبات قد تعترض أعمال الرصف وتذليلها فورًا لتسهيل الحركة المرورية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

 

أوضح محافظ الشرقية أن المحافظة قامت بوضع خطه لرصف عدد من الشوارع الرئيسية بمختلف المراكز والمدن والأحياء وإعادة رصف الشوارع الجانبية والضيقة التي يقل عرضها عن 3 أمتار ببلاط الإنترلوك لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها.

 

شدد محافظ الشرقية علي رؤساء المراكز والمدن والاحياء بمراجعة تراخيص الإعلانات واللوحات واللافتات بجميع الميادين والشوارع والطرق العامة بنطاق دائرة المحافظة وإزالة المخالف منها واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

وخلال الإجتماع إستعرضت المهندسة سلوى صبحي وكيلة وزارة الإسكان مراحل تنفيذ مشروع إنشاء نفق عرابي أسفل السكة الحديد بمدينة الزقازيق بتكلفة 100 مليون جنيه والذي سيساهم في فك الإختناقات المرورية بالمنطقة وداخل المدينة ، حيث يعد محورًا مروريًا جديدًا يربط بين شرق وغرب الزقازيق مشيرة إلى  أنه جاري مضاعفة الأعمال للإنتهاء منه طبقًا للتوقيت الزمني المحدد.

 

و اطمأن محافظ الشرقية من المهندس طارق اللبان رئيس الادارة المركزية للموراد المائية والري عن معدلات تنفيذ المشرع القومي لتأهيل وتبطين الترع بنطاق المحافظة والذي أوضح أن المحافظة تشهد حاليًا تبطين وتأهيل 100 ترعة بطول 415 كيلو مترًا بتكلفة مليار و400 مليون جنيه كمرحلة اولي وذلك لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية وترشيد استهلاك المياه ، وحل مشاكل ضعف توصيل المياه لنهايات الترع ولتحقيق عدالة توزيع المياه الصالحة لري الأراضي الزراعية وتقديم افضل الخدمات للمزارعين.

 

وفي نهاية الإجتماع شدد المحافظ على ضرورة المتابعة المستمرة للمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق كل مركز ومدينة وحي وإلزام الشركات المنفذه بالجدول الزمني المحدد لنهو الاعمال بتلك المشروعات ودخولها الخدمة الفعلية لتعود بالنفع والفائدة علي أبناء المحافظة.

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