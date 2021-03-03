استشاري طب رياضي: مروان محسن يمتلك بنيانا نفسيا قويا أمام التنمر

قال الدكتور أشرف حنفي، استشاري الطب النفسي الرياضي، إننا نعانى من فكرة النفور من الأطباء النفسيين، ولكنه من الممكن أن يستفيد اللعيبة من الطبيب النفسي والمتابعة معه.





وأضاف دكتور اشرف حنفي ، خلال حواره ببرنامج الخير يا مصر ، المذاع على فضائية الأولى المصرية ، أن هناك فوائد عديدة للطبيب النفسى منها المساعدة على التخلص من الضغوط .





وأشار استشاري الطب النفسي الرياضي ، إلى أن الطبيب النفسي يساعد على الابداع والابتكار ، منوهًا إلى أنه اللعيبة تتعرض لضغوط نفسية عنيفة جدا وخاصة في السهر والمناسبات .





وتابع استشاري الطب النفسي الرياضي ، أن الاعب يمكن ان يكون جاهز بدنيا ولكنه غير جاهز نفسيًا للنزول إلى الملعب .









وأكد استشاري الطب النفسي الرياضي ، أن مروان محسن مثلا يتعرض لكم من الضغوط والتنمر من جمهور نادي الأهلي ولكنه يمتلك بنيان نفسى قوى ، لأنه مازال يحاول أن يلعب ويؤدى بعد كل هذا الكم من التنمر .



