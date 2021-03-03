محافظة الإسكندرية: وقف أعمال بناء مخالف والتحفظ على المعدات

واصلت وحدة الإزالة الفورية بمحافظة الإسكندرية بقيادة اللواء محمد سحلول، مستشار المحافظ، والمهندس إسلام عوده مدير المكتب الفني الهندسي ، حملاتها لإيقاف أعمال البناء المخالف. الفنيالهندسي





حيث تمكنت وحدة الازالة من إيقاف أعمال بناء بالعقار ٣٨/١ منطقة السيوف شماعة بنطاق حي المنتزه أول وتم التحفظ على سيارة نقل ، و2 لودر، مولد كهرباء كبير ، ماكينة لحام وكمية كبيرة من الأسمنت.





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كما تمكنت من إيقاف أعمال بناء بالعقار الكائن بشارع سيدى كمال وتم التحفظ على كميات من الحديد وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.





يأتي هذا في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بالتصدي لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها في المهد وعدم التهاون مع أي مخالفة في كل أحياء المحافظة.