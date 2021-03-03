ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شام الذهبي ابنه أصالة تنعي والدة رضوي الشربيني

الأربعاء 03/مارس/2021 - 11:33 ص
صدى البلد
Advertisements
ندى فكري

نعت شام الذهبي ابنه اصالة والدة الإعلامية رضوى الشربيني، التي رحلت عن عالمنا أمس الثلاثاء مُتأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.


وكتبت شام عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": " الله يرحمها و يصبرك يارب".


وأعلنت الإعلامية رضوى الشربيني، خبر وفاة والدتها، مساء أمس الثلاثاء، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.


وكتبت الإعلامية رضوى الشربيني،: "يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي".


وأضافت: "لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رضيت بقضائك يارب أمي ماتت ادعوا لها يارب يرحمك يا أمي وأم ولادي ويصبرنا على فراقك".


وكشفت الإعلامية رضوى الشربيني، موعد صلاة الجنازة على والدتها، حيث كتبت: "ماتت من كنت أكرم من أجلها...أمي في ذمة الله وإنا لله وإنا إليه راجعون.. برجاء الدعاء وقراءة الفاتحة، صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر فى مسجد السيدة نفسية".

شام الذهبي ابنه أصالة تنعي والدة رضوي الشربيني
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

نقابة المهن السينمائية تنعى وحيد حامد: ندعو له بالرحمة والمغفرة

وفاة والدة الإعلامية رضوى الشربيني متأثرة بفيروس كورونا

رضوى الشربيني تعلن موعد صلاة الجنازة على والدتها .. تفاصيل

رانيا فريد شوقي تنعي والدة رضوى الشربيني

عايدة رياض ناعية والدة رضوى الشربيني : لا حول ولا قوة إلا بالله

موجز السوشيال ميديا | تركي آل الشيخ يحسم أخبار شراء الزمالك.. أول تعليق لصاحب أزمة وفاة بن شرقي.. سلمى الشيمي تثير الجدل بإطلالة جريئة

ترشيحاتنا

السيراميك والجرانيت والسليكون.. الفرق بين أدوات الطهى الصحية والضارة

حكم الذهاب للعمل بدون الاغتسال من الجنابة .. المفتي يصحح اعتقادا خاطئا

انتظروا التصعيد.. الأهلي لـ صدى البلد : لن نستكمل مباريات الموسم الماضي لدوري اليد بالقوائم القديمة

حكايات من زمن فات.. كواليس زواج محمود المليجي سرا من سناء يونس

أسئلة من خارج المنهج.. خطأ في امتحان أولى إعدادي بمدارس الهرم والإدارة التعليمية تتدارك الأمر وتعاقب المخطئين

اليوم .. مصطفى محمد يواجه بادجي وجيرالدو في الدوري التركي

Advertisements

تتسبب في ارتفاع الفاتورة.. أجهزة لا تنطفئ رغم فصلها وتستمر في استهلاك الكهرباء

تشمل القاهرة .. عودة الأمطار على 16 منطقة بالجمهورية | الطقس اليوم

غرامة 5 آلاف جنيه.. عقوبة الامتناع عن تنفيذ رؤية واستضافة الطفل في قانون الأحوال الشخصية

الوزراء يكشف حقيقة إطلاق رابط إلكتروني للاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الأول

الخفاش مصنع كورونا الأصلي.. والفيروس قادر على التحور طبيعيًا بشكل يصدم العلماء .. تفاصيل جديدة

صدمة وإحباط.. شاب يتقدم لخطبة حبيبته في حفل زفاف صديقه ورد الفعل مفاجأة

أخبار الرياضة.. كواليس تحويل شيكابالا للتحقيق وبلاغ للنائب العام.. وميدو يفتح النار على خالد الغندور

هل الزكاة في الشهادات البنكية على الفوائد أم رأس المال .. علي جمعة يحسم الخلاف

حكم الذهاب للعمل بدون الاغتسال من الجنابة .. المفتي يصحح اعتقادا خاطئا

تراجع الدولار.. أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم 3-3-2021

بعد وفاة حالتين بسبب لقاح كورونا.. العالم بين نارين

شروط الحصول على سيارة ذوي الاحتياجات الخاصة معفاة من الجمارك.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ارتفاع مبيعات السيارات بمصر حتى 20 ألف مركبة في يناير 2021

10 سيارات تصدرت مبيعات السوق المصري في 2021.. صور

حكايات من زمن فات.. كواليس زواج محمود المليجي سرا من سناء يونس