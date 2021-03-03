تجديد حبس قاتل سائق "تاكسي الإسماعيلية" 4 أيام

جددت نيابة أول الإسماعيلية حبس قاتل سائق تاكسي الإسماعيلية 4 أيام علي ذمة التحقيقات ووجهت له تهمة القتل العمد.





وكشفت التحقيقات خلال مناقشة النيابة للمتهم أنه قرر الانتقام من المجني عليه بسبب خلافات عائلية معه.





ورغم صغر سن الجاني ويدعي يوسف.س 18سنة فإنه أعد لارتكاب الواقعة سلاح أبيض"سكين" مرتديا قفازات في يديه لعدم ترك بصمات في السيارة أو علي سلاح الجريمة.





وحاول المجني عليه ابعاد التهمة عنه فترك ورقة صغيرة كتب فيها بخط واضح "آسفة ..حاول يعتدي عليا".





والتقطت إحدى كاميرات المراقبة المجني عليه خلال طعنه للمتهم وفراره بين البنايات السكنية متخفيا بارتداء كمامة وغطاء الرأس.





وكشفت التحقيقات التي باشرتها نيابة أول الإسماعيلية أن المتهم علي صلة قرابة مع المجني عليه وأن خلافات وقعت بينهما خلال الفترة الأخيرة دفعته للتخلص منه.