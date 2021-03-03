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حوادث

بالأسماء.. إصابة 11 طفلا في انقلاب "ميكروباص " على طريق ديروط

الأربعاء 03/مارس/2021 - 12:25 م
صدى البلد
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أنغام الجنايني
أصيب 11 طفلًا إثر إنقلاب سيارة ميكروباص على طريق "الفرافرة- ديروط" عند الكيلو 90، وجميعهم من محافظة سوهاج.

وينشر لكم "صدى البلد" أسماء المصابين (محمد عطا، 12 عاما، مصاب بإصابة بالوجه والجمجمة، وبلال الضبع محمد، 11عاما، مصاب بكسر بالكتف، وأحمد فضل محمد، 15 عاما، مصاب بقطع بالوتر باليد اليمنى، وإيهاب عطا مهدي، 15 عاما، ومهند حلمي، 11 عاما، ومصطفى كامل،11 عاما، وزياد حسونة عز الدين، 11 عاما، ومحمد وحيد شعبان، 12عاما، وعبدالله ياسر، 15 عاما، ومحمد رمضان بدر، 16 عاما، وعمرو موسى محمد، 16 عاما، وجميعهم من محافظة سوهاج.

وتم نقلهم إلى مستشفتي ديروط المركزي وأسيوط الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتهم الصحية.


وبالانتقال والفحص تبين إنقلاب ميكروباص على طريق"الفرافرة- ديروط"، عند الكيلو 70، كان في طريقة لمحافظة الوادي الجديد.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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