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أخبار البلد

تطوير التعليم بالوزراء يناقش استعدادات المجمعات التكنولوجية للامتحانات

الأربعاء 03/مارس/2021 - 12:01 م
صدى البلد
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محمود مطاوع
عقد مجلس مشروعات التطوير بصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، اجتماعه الشهري برئاسة د. أحمد حسني الحيوي الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، وبحضور كل من مديري المشروعات والمجمعات التكنولوجية، والمدير المالي والإداري ومكتب الدعم الفني والمكتب الإعلامي ومكتب التخطيط والمتابعة.

استهل الأمين العام الاجتماع باستعراض فعاليات زيارة اللجنة المشكلة من قبل وزارة التعليم العالي لمجمع أسيوط التكنولوجي  للوقوف على مدى استعداد المجمع لبدء الدراسة بالكلية المتوسطة حيث ينتظر تقرير اللجنة وتوصيتها بهذا الشأن.

قال «الحيوي» إن الاجتماع شهد مناقشة مقترح تطوير اللوائح الخاصة بالمجمعات خاصة مجمع الأميرية التكنولوجي من خلال التعاون مع مؤسسة أمنيا OMNIA للتعليم الفني بفنلندا لتطبيق برامج التعليم الفني والتدريب المهني طبقاَ للمعايير الفنلندية في مصر.

وأضاف أنه في إطار المتابعة للوقوف على مدى استعداد المجمعات التكنولوجية التابعة للصندوق لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول أحيط المجلس علما بكافة الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن إعلان جداول الامتحانات لجميع الفرق الدراسية وتطبيق الإجراءات الاحترازية أثناء أداء الطلاب للامتحانات من خلال التباعد بين الطلاب والتعقيم للجان الامتحان قبل دخول الطلاب وبعد الانتهاء من الامتحان.

وأوضح الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، أن المجلس ناقش أيضا خلال الاجتماع بدء الاستعدادات للفصل الدراسي الثاني من خلال تأهيل معامل اللغات لتعظيم الاستفادة منها، كما وافق المجلس على مشاركة طلاب المجمع التكنولوجي المتكامل بالفيوم في مسابقة ميكروسوفت الدولية والتي تم الإعلان عنها من وزارة التربية والتعليم.
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