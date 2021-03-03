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رياضة

أستون فيلا يبحث عن مركز أوروبي أمام شيفيلد اليوم بالدوري الإنجليزي

الأربعاء 03/مارس/2021 - 11:53 ص
تريزيجيه - المحمدي
تريزيجيه - المحمدي
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القسم الرياضي
يسعى أستون فيلا لمزاحمة الكبار في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، عندما يواجه شيفيلد مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات البريميرليج، على ملعب برامول لين.

ويأمل أستون فيلا الذي خاض 24 مباراة ولعب عدد مواجهات أقل من منافسيه، في أن يقترب من المراكز الأوروبية أكثر عندما يلتقي بـ شيفيلد.

ويتواجد أستون فيلا في المركز الـ 8 ويبعد بفارق 6 نقاط عن المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا، ولديه مباراتين أقل من صاحب المركز الرابع وست هام.

وفي حالة تحقيق رفاق أحمد المحمدي الفوز على شيفيلد، سيرتفع رصيد فيلا للنقطة 42 ويكون على بعد نقطة من ليفربول صاحب المركز السادس، والذي خاض 26 مواجهة بالبريميرليج، وعلى بعد نقطتين من تشيلسي صاحب المركز الخامس.

فيما يأمل شيفيلد للخروج من دوامة الانكسرات التي لاحقته بالأسابيع الماضية، وتعويض خسارة الأحد أمام ليفربول بثنائية نظيفة.

ويحتل شيفيلد قاع جدول الترتيب وفي رصيده 11 نقطة ويبعد بفارق 15 نقطة كاملة عن آخر المراكز الناجية من الهبوط.
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