تعليم القاهرة : لم نتلق أية شكاوى حتى الآن بخصوص امتحانات اليوم

أعلنت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بالقاهرة اليوم الأربعاء، عدم تلقيها اية شكاوي حتي الان بخصوص امتحانات الصف الأول الإعدادي والأول الثانوي الكترونيا.





واكدت المديرية أن امتحانات الصف الأول الإعدادي امتحان واحد متعدد التخصصات والأول الثانوي الكترونيا علي اجهزة التابلت تسير بهدوء .





وتابعت انتظام سير اللجان بالمدارس واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وتعليمات التباعد ومازالت غرفة العمليات منعقدة.





ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي اليوم الأربعاء الموافق 3 مارس 2021 ، الامتحان في مادتي "الرياضيات" و"اللغة الأجنبية الثانية" بشكل إلكتروني على التابلت على فترتين.









وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أوقات دخول الطلاب على منصة الامتحان، بحيث يدخل طلاب محافظات القاهرة ، وبورسعيد ، والسويس ، ودمياط ، والشرقية ، والغربية ، والبحيرة ، وبني سويف ، والمنيا ، وقنا ، واسوان ، والوادي الجديد ، ومطروح من 9 صباحا لـ 10:30 صباحا لاداء امتحان الرياضيات ، ثم يدخل الطلاب من 11:30 صباحا لـ 12:15 ظهرا لاداء امتحان اللغة الاجنبية الثانية.









أما طلاب محافظات الإسكندرية، والدقهلية، والقليوبية، كفر الشيخ، والمنوفية، والإسماعيلية والجيزة، والفيوم، وسوهاج، والبحر الأحمر ، وجنوب سيناء، فمسموح لهم بالدخول على منصة الامتحان لأداء امتحان الرياضيات من 10 صباحا لـ 11:30 صباحا، ثم يؤدي الطلاب امتحان اللغة الاجنبية الثانية من 12:30 لـ 1:15 ظهرا .









وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الهدف من تقسيم حضور الطلاب على منصة الامتحان، هو تخفيف الأحمال على شبكات الاتصالات.