ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

تعليم القاهرة : لم نتلق أية شكاوى حتى الآن بخصوص امتحانات اليوم

الأربعاء 03/مارس/2021 - 11:58 ص
صدى البلد
Advertisements
عبد العزيز جمال
أعلنت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بالقاهرة اليوم الأربعاء، عدم تلقيها اية شكاوي حتي الان بخصوص  امتحانات الصف الأول الإعدادي والأول  الثانوي الكترونيا.

واكدت المديرية أن امتحانات الصف الأول الإعدادي امتحان واحد متعدد التخصصات والأول الثانوي الكترونيا علي اجهزة التابلت  تسير  بهدوء .

 وتابعت انتظام سير اللجان بالمدارس واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وتعليمات التباعد ومازالت غرفة العمليات منعقدة.

ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي اليوم الأربعاء الموافق 3 مارس 2021 ، الامتحان في مادتي "الرياضيات" و"اللغة الأجنبية الثانية" بشكل إلكتروني على التابلت على فترتين.


وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أوقات دخول الطلاب على منصة الامتحان، بحيث يدخل طلاب محافظات القاهرة ، وبورسعيد ، والسويس ، ودمياط ، والشرقية ، والغربية ، والبحيرة ، وبني سويف ، والمنيا ، وقنا ، واسوان ، والوادي الجديد ، ومطروح من 9 صباحا لـ 10:30 صباحا لاداء امتحان الرياضيات ، ثم يدخل الطلاب من 11:30 صباحا لـ 12:15 ظهرا لاداء امتحان اللغة الاجنبية الثانية.


أما طلاب محافظات الإسكندرية، والدقهلية، والقليوبية، كفر الشيخ، والمنوفية، والإسماعيلية والجيزة، والفيوم، وسوهاج، والبحر الأحمر ، وجنوب سيناء، فمسموح لهم بالدخول على منصة الامتحان لأداء امتحان الرياضيات من 10 صباحا لـ 11:30 صباحا، ثم يؤدي الطلاب امتحان اللغة الاجنبية الثانية من 12:30 لـ 1:15 ظهرا .


وأكدت  وزارة التربية والتعليم أن الهدف من تقسيم حضور الطلاب على منصة الامتحان، هو تخفيف الأحمال على شبكات الاتصالات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وزير التعليم : سيستم امتحانات 2 ثانوي لن يتعطل اليوم

تداول صور أسئلة وإجابات امتحان عربي 2 ثانوي عبر فيس بوك.. والتعليم: سنعاقب الغشاشين

سيستم التعليم ينجح في امتحانات أولى ثانوي اليوم.. أكثر من 648 ألف طالب يمتحنون على التابلت بدون أعطال في الشبكات.. طالبة تنتهي من حل الإنجليزي كاملا في أقل من دقيقتين.. والعمليات: لم نرصد شكاوى اليوم

طلاب 2 ثانوي يدخلون على منصة الامتحان لأداء الأحياء والفلسفة عبر التابلت

هدوء تام .. ننشر صورا حية لرصد الأجواء داخل لجان امتحانات 2 ثانوي الآن

طلاب أولى ثانوي يؤدون امتحاني الرياضيات واللغة الأجنبية الثانية إلكترونيا .. اليوم

ترشيحاتنا

الخفاش مصنع كورونا الأصلي.. والفيروس قادر على التحور طبيعيًا بشكل يصدم العلماء .. تفاصيل جديدة

بتمرينات شاقة..رانيا يوسف تستعرض لياقتها من الجيم

أسئلة من خارج المنهج.. خطأ في امتحان أولى إعدادي بمدارس الهرم والإدارة التعليمية تتدارك الأمر وتعاقب المخطئين

ضحكة صلاح تسيطر على مران ليفربول قبل مواجهة تشيلسي

خنق بالغاز .. موجة غضب في الكويت بعد قتل شاب قطتين بطريقة مروعة.. شاهد

تشمل القاهرة .. عودة الأمطار على 16 منطقة بالجمهورية | الطقس اليوم

Advertisements

تتسبب في ارتفاع الفاتورة.. أجهزة لا تنطفئ رغم فصلها وتستمر في استهلاك الكهرباء

خالد الغندور لـ رمضان صبحي: خسرت كتير بعد الأهلي

طلاب أولى إعدادي: الامتحان النهارده سهل والورقة المجمعة أفضل من النظام القديم

المفوضين تصدر تقريرها فى دعاوى مرتضى وأبو ريدة ضد اللجنة الأولمبية

صدمة وإحباط.. شاب يتقدم لخطبة حبيبته في حفل زفاف صديقه ورد الفعل مفاجأة

تشمل القاهرة .. عودة الأمطار على 16 منطقة بالجمهورية | الطقس اليوم

أخبار الرياضة.. كواليس تحويل شيكابالا للتحقيق وبلاغ للنائب العام.. وميدو يفتح النار على خالد الغندور

غرامة 5 آلاف جنيه.. عقوبة الامتناع عن تنفيذ رؤية واستضافة الطفل في قانون الأحوال الشخصية

الخفاش مصنع كورونا الأصلي.. والفيروس قادر على التحور طبيعيًا بشكل يصدم العلماء .. تفاصيل جديدة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 3 - 3 - 2021 .. والقنوات الناقلة

الوزراء يكشف حقيقة إطلاق رابط إلكتروني للاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الأول

مصابان بـ"شلل سفلي".. توأم بني مزار المخترع: نحلم بمقابلة الرئيس السيسي .. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. فيروس كورونا لن ينتهي بحلول 2021.. ولا يزال فتاكا.. خمس عادات يمكن أن تضر بصحة سمعك.. تعرفي عليها

أسعار ومواصفات أفضل 5 سيارات suv في الإمارات.. صور

ارتفاع مبيعات السيارات بمصر حتى 20 ألف مركبة في يناير 2021