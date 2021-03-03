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محافظات

محافظ بني سويف يتابع سير أعمال الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

الأربعاء 03/مارس/2021 - 12:12 م
صدى البلد
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محمد عبدالحليم

تلقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف تقريرًا  من مديرية  الطب البيطري،بشأن سير العمل في الحملة القومية للتحصين ضد أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع،والتي بدأت 6 فبراير الماضى وتنتهى 5 مارس الجاري،طبقا لخطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لإجراء التحصين  بالوحدات والإدارات البيطرية بكافة مراكز ومدن المحافظة.

 وتبين من التقرير،الذي أعده الدكتور عصام يحيى مدير عام الطب البيطري،أن العدد الإجمالي للحيوانات التى تم تحصينها قد بلغ  89 ألف و417 رأس،والتي شملت تحصين  77 ألف و905 رأس من الأبقار و 10 آلاف و46 من الجاموس ،و1466من الأغنام والماعز وذلك "منذ بداية الحملة وحتى الإثنين الماضي "ء،فيما تتواصل أعمال التحصين وفقا  للجدول المحدد لتغطية المستهدف بكافة قرى المحافظة.

 حيث وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن باستمرار التنسيق والتواصل مع مسؤولى الطب البيطري  وتوفير التسهيلات المطلوبة والتيسيرات اللازمة،لتحقيق كامل المستهدف للحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع،مع ضرورة حشد جهود المجتمع المدني بجانب الجهود الرسمية لإنجاح الحملة وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التي تؤثر على الثروة الحيوانية.

 فيما أشار مدير الطب البيطري إلى أنه،وتنفيذا لتوجيهات المحافظ،قد تم الإعداد والتجهيز للحملة قبل انطلاقها،وتوفير كافة المستلزمات البيطرية،مشيرا إلى أن الحملة يتم تنفيذها في 84 وحدة بيطرية،وتستهدف ما يقرب من 176 ألف رأس من الثروة الحيوانية على مدار شهر كامل،لافتا إلى تواجد الأطباء البيطريين ومعاونيهم في تلك الوحدات،علاوة على الحملات المرورية على التجمعات والمزارع ومناطق الثروة الحيوانية ، وفي ظل التزام تام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

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