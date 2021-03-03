ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

تعليم الإسكندرية: دخول الطلاب على منصة الامتحانات دون مشاكل

الأربعاء 03/مارس/2021 - 01:03 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد بسيوني
تفقد الدكتور محمد سعد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، الموافق الثالث من مارس، لجان الامتحانات بإدارة غرب التعليمية، حيث أدى طلاب الصف الأول الإعدادي امتحان واحد لجميع المواد الدراسية.  

وتجول الدكتور محمد سعد، داخل لجان الامتحانات لمتابعة سير أعمال الامتحانات في مدرسة القباري الإعدادية بنات، ومدرسة الاخلاص بنات وبنين، وتابع سجلات أعمال الامتحانات ولجان النظام والمراقبة ، مشيرا إلى أن اللجنة تسير بشكل منتظم ولم ترد أي شكاوى من الامتحان.  

اقرأ أيضا:

وشدد سعد، على ضرورة الالتزام بكافة التعليمات والقوانين المنظمة لإجراء الامتحانات، وبتوفير كافة التجهيزات وسبل الراحة للطلاب والملاحظين لأداء الامتحان بسهولة ويسر، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية والالتزام بارتداؤ الكمامة، والتباعد وتنظيم دخول الطلاب للجان، وتعقيم اللجان قبل بدء الامتحانات وبعد انتهاء الامتحانات.  
 
 وأضاف سعد أنه بدأ امتحان الصف الاول الثانوي وتمت المتابعة فى تمام الساعه العاشرة صباحا من خلال غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم التي تم ربطها بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، لحل أي مشكلة طارئة تواجه الطلاب أثناء الامتحانات.

وأشار إلى أنه تم دخول الطلاب على منصة الامتحانات دون حدوث مشاكل وبشكل منتظم. 


يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بالإسكندرية وتوفير المناخ الملائم يسمح للطلاب بأداء الامتحانات في جو من الهدوء والانضباط.
تعليم الإسكندرية: دخول الطلاب على منصة الامتحانات دون مشاكل
تعليم الإسكندرية: دخول الطلاب على منصة الامتحانات دون مشاكل
تعليم الإسكندرية: دخول الطلاب على منصة الامتحانات دون مشاكل
تعليم الإسكندرية: دخول الطلاب على منصة الامتحانات دون مشاكل
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تعليم الإسكندرية: 100% نسبة حضور الطلاب في بعض المدارس

تعرف على التوقيتات الجديدة لامتحانات صفوف النقل بالإسكندرية

تداول صور أسئلة وإجابات امتحان عربي 2 ثانوي عبر فيس بوك.. والتعليم: سنعاقب الغشاشين

تعليم الإسكندرية: انتظام أعمال امتحانات سنوات النقل دون شكاوى

وزير التعليم: لن نسمح بضرر طالب واحد ونبذل كل ما يمكن لخدمة أبنائنا

تعليم الإسكندرية: لا شكاوى من امتحانات صفوف النقل اليوم

ترشيحاتنا

شروط الحصول على سيارة ذوي الاحتياجات الخاصة معفاة من الجمارك.. تفاصيل

بسبب التكدس على سلم الخروج.. سقوط 7 طلاب بعد خروجهم من الامتحان

بعد وفاة حالتين بسبب لقاح كورونا.. العالم بين نارين

وزير التعليم: إلغاء التشعيب في الثانوية العامة ما زال قيد البحث

غير شائع لكنه خطير.. نوع جديد من أعراض كورونا ينتشر بسرعة

اليوم .. مصطفى محمد يواجه بادجي وجيرالدو في الدوري التركي

Advertisements

تتسبب في ارتفاع الفاتورة.. أجهزة لا تنطفئ رغم فصلها وتستمر في استهلاك الكهرباء

خالد الغندور لـ رمضان صبحي: خسرت كتير بعد الأهلي

طلاب أولى إعدادي: الامتحان النهارده سهل والورقة المجمعة أفضل من النظام القديم

المفوضين تصدر تقريرها فى دعاوى مرتضى وأبو ريدة ضد اللجنة الأولمبية

صدمة وإحباط.. شاب يتقدم لخطبة حبيبته في حفل زفاف صديقه ورد الفعل مفاجأة

تشمل القاهرة .. عودة الأمطار على 16 منطقة بالجمهورية | الطقس اليوم

أخبار الرياضة.. كواليس تحويل شيكابالا للتحقيق وبلاغ للنائب العام.. وميدو يفتح النار على خالد الغندور

غرامة 5 آلاف جنيه.. عقوبة الامتناع عن تنفيذ رؤية واستضافة الطفل في قانون الأحوال الشخصية

الخفاش مصنع كورونا الأصلي.. والفيروس قادر على التحور طبيعيًا بشكل يصدم العلماء .. تفاصيل جديدة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 3 - 3 - 2021 .. والقنوات الناقلة

الوزراء يكشف حقيقة إطلاق رابط إلكتروني للاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الأول

مصابان بـ"شلل سفلي".. توأم بني مزار المخترع: نحلم بمقابلة الرئيس السيسي .. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. فيروس كورونا لن ينتهي بحلول 2021.. ولا يزال فتاكا.. خمس عادات يمكن أن تضر بصحة سمعك.. تعرفي عليها

أسعار ومواصفات أفضل 5 سيارات suv في الإمارات.. صور

ارتفاع مبيعات السيارات بمصر حتى 20 ألف مركبة في يناير 2021