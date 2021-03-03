تعليم الإسكندرية: دخول الطلاب على منصة الامتحانات دون مشاكل

تفقد الدكتور محمد سعد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، الموافق الثالث من مارس، لجان الامتحانات بإدارة غرب التعليمية، حيث أدى طلاب الصف الأول الإعدادي امتحان واحد لجميع المواد الدراسية.





وتجول الدكتور محمد سعد، داخل لجان الامتحانات لمتابعة سير أعمال الامتحانات في مدرسة القباري الإعدادية بنات، ومدرسة الاخلاص بنات وبنين، وتابع سجلات أعمال الامتحانات ولجان النظام والمراقبة ، مشيرا إلى أن اللجنة تسير بشكل منتظم ولم ترد أي شكاوى من الامتحان.





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وشدد سعد، على ضرورة الالتزام بكافة التعليمات والقوانين المنظمة لإجراء الامتحانات، وبتوفير كافة التجهيزات وسبل الراحة للطلاب والملاحظين لأداء الامتحان بسهولة ويسر، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية والالتزام بارتداؤ الكمامة، والتباعد وتنظيم دخول الطلاب للجان، وتعقيم اللجان قبل بدء الامتحانات وبعد انتهاء الامتحانات.

وأضاف سعد أنه بدأ امتحان الصف الاول الثانوي وتمت المتابعة فى تمام الساعه العاشرة صباحا من خلال غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم التي تم ربطها بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، لحل أي مشكلة طارئة تواجه الطلاب أثناء الامتحانات.





وأشار إلى أنه تم دخول الطلاب على منصة الامتحانات دون حدوث مشاكل وبشكل منتظم.









يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بالإسكندرية وتوفير المناخ الملائم يسمح للطلاب بأداء الامتحانات في جو من الهدوء والانضباط.