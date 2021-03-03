بعد بروتوكول القابضة للتأمين.. التجار يطلبون تطبيق التأمين الصحي على أصحاب الأعمال

أكد محمد المصري، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أهمية بروتوكول تعاون الاتحاد مع الشركة القابضة للتأمين، والذى تم توقيعه لتوفير الخدمة التأمينية لنحو 6 ملايين تاجر وأسرهم، وكذا توفير خدمة تأمينية شاملة تشمل كبار وصغار التجار على مستوى الجمهورية، وهذه المرة الأولى التي يتم فيها ذلك فى عهد مجلس إدارة الاتحاد برئاسة المهندس إبراهيم العربى.









وطالب محمد المصري، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، بسرعة نشر جميع بنود الاتفاق على جميع منتسبى الغرف وتعريفهم بالمزايا والخدمات التى ستعود إليه باشتراكهم فى تلك الخدمات التأمينية المميزة.









وقال إن ما أعلنه رئيس الاتحاد من دراسة تقنين أوضاع الباعة الجائلين وانضمامهم كأعضاء بالغرف التجارية سيساعدهم أيضا فى التمتع بمميزات البروتوكول وتشملهم بوليصة التأمين لكى يتمتعوا بالمزايا التأمينية التى ستقدمها شركتا مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة.









من جانبه، أكد فتحى مرسى، رئيس غرفة البحيرة، أهمية توقيع بروتوكول مع الشركة القابضة للتأمين فى توفير خدمة تأمينية مميزة لجميع منتسبى الغرف التجارية من تجار وصناع ومؤدى خدمات.









وطالب مرسى، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، بدراسة توسيع مظلة التأمين الصحي لتشمل أصحاب الأعمال، إلى جانب العاملين لديهم، خاصة أنهم يتحملون النصيب الأكبر فى سداد الاشتراكات الخاصة بالتأمين الصحي مع العاملين.



