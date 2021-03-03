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أخبار العالم

وزيرة خارجية السويد: أنا الوزيرة الوحيدة التي أمضت يوما كاملا في اليمن

الأربعاء 03/مارس/2021 - 12:11 م
وزيرة الخارجية السويدية
وزيرة الخارجية السويدية آن لندي
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ندى عبد العزيز
قالت وزيرة الخارجية السويدية، آن لندي، إنها وزيرة الخارجية الوحيدة التي أمضت يومًا كاملًا في عدن منذ أن بدأت الحرب في اليمن.

وأضافت لندي خلال مقابلة لشبكة "CNN" الأمريكية، أنها تحدثت مع العديد من اليمنيات عبر الإنترنت، مؤكدة دورهن العظيم وأنهن قادرات على لعب دور سياسي أكبر في البلاد.

وأشارت لندي إلى أن هناك مورد غير مستغل في حل الأزمة السياسة اليمنية، وهو النساء، مضيفة: "دعوتهن إلى اجتماعات مختلفة وأثبتن أنهن بنّاءات للغاية، ومشاركات جدًا، ولكن لا يُسمح لهن بالدخول في المحادثات".

وأكدت وزيرة الخارجية السويدية، أنها تحاول دائمًا طرح مشاركة المرأة السياسية فى البلاد، موضحة أن هناك فرصة للمرأة اليمنية من جميع أنحاء البلاد للمشاركة، ويمكن أن تلعب دورًا أكبر بكثير.

وواصلت: "يجب أن نستغل هذا الأمر، وأعتقد أنه من المهم جدًا أن يروا في اليمن أيضًا أن لديهم هذه الموارد غير المستغلة سياسيًا".
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