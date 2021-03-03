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نائب محافظ أسوان توضح تفاصيل حصد المحافظة لجائزة قوانغشتو الدولية

الأربعاء 03/مارس/2021 - 12:53 م
نائب محافظ أسوان
نائب محافظ أسوان
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ريهام فيكتور
قالت غادة ابو زيد ، نائب محافظ أسوان ، إننا عملنا على أبراز طبيعة أسوان الخلابة ، لافته إلى ان مسابقه "قوانغشتو " الدولية للابتكار الحضارى من احد معاييرها التركيز على الجوانب المستدامة لمحافظة أسوان .

واضافت غادة ابو زيد  ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الخير يا مصر  ، المذاع على فضائية الاولى المصرية ، أننا حاولنا إرسال رسالة مهمة للعالم من خلال هذه المسابقة .

وأشارت نائب محافظ أسوان ، إلى أن أسوان طبيعتها مختلفة عن أى مكان اخر ، فى جوها وثروتها و اماكنها ، لذلك فنحن نحاول ان نبرز اهم المحافل فى المسابقة .

وتابع نائب محافظ أسوان ، أننا بدأنا فى التركبز على البيئة وخاصة مشروعات الطاقة الشمسية وما تمتلكة أسوان فريدة .
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