نائب محافظ أسوان توضح تفاصيل حصد المحافظة لجائزة قوانغشتو الدولية

قالت غادة ابو زيد ، نائب محافظ أسوان ، إننا عملنا على أبراز طبيعة أسوان الخلابة ، لافته إلى ان مسابقه "قوانغشتو " الدولية للابتكار الحضارى من احد معاييرها التركيز على الجوانب المستدامة لمحافظة أسوان .





واضافت غادة ابو زيد ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الخير يا مصر ، المذاع على فضائية الاولى المصرية ، أننا حاولنا إرسال رسالة مهمة للعالم من خلال هذه المسابقة .





وأشارت نائب محافظ أسوان ، إلى أن أسوان طبيعتها مختلفة عن أى مكان اخر ، فى جوها وثروتها و اماكنها ، لذلك فنحن نحاول ان نبرز اهم المحافل فى المسابقة .



