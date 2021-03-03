المشدد 5 سنوات لحلاق متهم بالاتجار في المواد المخدرة بالشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار أحمد الجمل حكمها بمعاقبة حلاق مقيم بمركز بلبيس، بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لحيازته كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار علي عملائه بدائرة المركز.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد تمكن الأجهزة الأمنية بالمركز من ضبط حلاق 30 سنة، مقيم قرية السلام دائرة مركز بلبيس، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش قبل تروجيها علي عملائه.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وبالعرض علي النيابة العامة قررت حبسة وإحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق محبوسا علي ذمة القضية رقم 35252 لسنة 2020 جنايات مركز شرطة بلبيس،والتي أصدرت حكمها المتقدم.