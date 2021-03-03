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أخبار العالم

البحرين.. مدير مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني يستقبل وفدا من الحرس الوطني

الأربعاء 03/مارس/2021 - 12:17 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
استقبل الدكتور عبد الله ناصر النعيمي، مدير مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني في البحرين، وفدًا من رئاسة الحرس الوطني المشاركين في إحدى الدورات العسكرية المنعقدة بالحرس الوطني، وذلك في مقر المركز الكائن في منطقة جو.

وبحسب وكالة الأنباء البحرينية، ثمن مدير المركز في بداية اللقاء هذه الزيارة التي تأتي لمناقشة وبحث سبل التعاون بين الطرفين وتبادل الخبرات، بما يسهم في تطوير البيئة التعليمية ويحقق الشراكة والتكامل بين قطاعات ومؤسسات الدولة بما يصب في مصلحة الوطن.

واستعرض الدكتور عبد الله مع الوفد البرامج التعليمية النوعية التي يقدمها المركز والمناهج المتبعة فيها والشراكات الأكاديمية القائمة، مؤكدًا في الوقت نفسه أن المركز لازال يواصل عمله الدؤوب من أجل تحقيق رسالته التعليمية والنهوض بمجال التعليم الفني والمهني، وتوفير بيئة تعليمية وبمخرجات تواكب سوق العمل البحريني وتحقق متطلبات التنمية المستدامة. 

وفي آخر الزيارة أجرى وفد الحرس الوطني جولة ميدانية في أروقة المركز واطلعوا على ما يضمه المركز من فصول دراسية وأدوات وورش مهنية وتطبيقات تقنية حديثة ومناهج دراسية متطورة. 

وفي الختام قدم الوفد شكره وتقديره للدكتور عبد الله مدير المركز ولفريق العمل على ما وجدوه من حفاوة وحسن استقبال خلال زيارتهم للمركز. 
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