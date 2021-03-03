17 مارس.. نظر طعن المتهم بقتل ضابط كفر الشيخ

حجزت محكمة النقض نظر طعن "يونس.أ" المتهم بقتل ضابط مرور في محافظة كفر الشيخ، على حكم إعدامه شنقا بعد أن قضت في وقت سابق بإلغاء حكم الإعدام الي جلسة 17مارس لنظرها موضوعا.





كانت محكمة جنايات كفر الشيخ، برئاسة المستشار السيد سرحان قد قضت في 8 مارس 2018 بإعدام "يونس.أ" المتهم بقتل النقيب مصطفى سمير بدوى الضابط بمرور كفر الشيخ عقب استبيان رأي فضيلة مفتي الجمهورية.





وكانت نيابة كفر الشيخ أحالت المتهم "يونس.أ" 23 سنة، إلى المحكمة لاتهامه بقتل ضابط بمرور كفر الشيخ عمدا، والاستيلاء على السلاح "الميرى" الخاص بالمجنى عليه، ووقوعه تحت تأثير مخدر الحشيش، وأطلق النيران على الضابط المجنى عليه الذى كان يؤدى عمله بشارع الخليفة المأمون بوسط مدينة كفر الشيخ.



