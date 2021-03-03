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حوادث

القبض على دليفري مخدرات في مصر الجديدة

الأربعاء 03/مارس/2021 - 12:35 م
صدى البلد
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محمد صبري
نجح رجال مباحث القاهرة في ضبط تاجر ملابس وسائق بحوزتهما مواد مخدرة قبل ترويجها بمصر الجديدة.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مصر الجديدة من ضبط شخصين (تاجر ملابس - سائق) حال تواجدهما بدائرة القسم وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش ، مبلغ مالى، 4 هواتف محمول.

واعترف المقبوض عليهما بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار، وتحصلهما على المواد المخدرة من أحد الأشخاص "محدد" أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، مستقلًا إحدى السيارات، وبحوزته كمية من المواد المخدرة - مبلغ مالي- 3 هواتف محمول. وبمواجهتهما اعترفا بالواقعة، واتخذت حيالهما الإجراءات القانونية. 
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