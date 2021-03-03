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تعليم

جامعة النهضة: خطتنا طموحة في استكمال تطوير بني سويف

الأربعاء 03/مارس/2021 - 12:50 م
رئيس جامعة النهضة
رئيس جامعة النهضة
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نهلة الشربيني

قال الدكتور حسام الملاحي، رئيس جامعة النهضة، إن الجامعة على مدار العامين ونصف الماضيين عمدت أن يكون لها دور مؤثر في مدينة بني سويف والتي تعد مدخل الصعيد وخاصة وأن موقعها مميز بين الصعيد والقاهرة، حيث كان أول لقاء بيننا وبين المحافظ السابق أكدت الجامعة أنها تسعى إلى تطوير هذه المدينة وبالفعل تم البدء كنقلة مجتمعي في المحافظة.

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وأضاف "الملاحي"، في تصريح خاص لـ "صدى البلد" أن الجامعة ساهمت في إعادة تجميل مدينة بني سويف وشوارعها وميادينها ، مشيرا إلى أنه مازال هناك خطة طموحة مع الدكتور محمد هاني المحافظ الحالي على نفس وتيرة المحافظ السابق لإكمال ما تم البدء به بالإضافة إلى  مجموعة من التنفيذيين والتشريعيين في المدينة بالكامل ليكون للجامعة دور فعال في جميع مناحي المحافظة من نظافة وتجميل وصحة كما تم تطوير ما يتجاوز الـ10 مليون جنيه.

 

وأشار إلى أنه الجامعة استطعت أن تقدم الدعم لصندوق المحافظة الذي خصصه المحافظ للكوارث مثل جائحة كورونا .

 

بينما كان قد صرح الدكتور حسام الملاحي، رئيس جامعة النهضة، إن التطورات بجامعة النهضة فيما يخص التعليم الهجين تنصب على إمكانيات الجامعة و"السوفت وير"، فتقوم الجامعة بعدة تجارب ومن ثم يتم التعديل على السلبيات وتطوير الأنظمة إلى أن نصل إلى مرحلة ليست بالكمال لكنها الأفضل، ويمكن القول إن الإمكانيات بالنسبة للجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية جيدة جدا.

 

وأضاف "الملاحي"، في تصريح خاص لـ "صدى البلد": "بوجود الطلاب جزء من الوقت داخل الكليات تمكنا من التغلب على أزمة طلاب الكليات العملية مع التعليم الهجين حتى نكون قادرين على تحقيق التباعد المطلوب، ولكن لا يزال الطلاب فى الكليات العملية في حاجة لوقت أطول لذا نرجو أن تمر هذه الجائحة على خير ويعود الطلاب مرة أخرى بصورة كاملة".

 

وأشار إلى أنه يعتبر هذه الفترة مرحلة متميزة لعلاقة الطلاب ببعضهم وعلاقتهم بإدارة الجامعة بالمصداقية في التعامل مع الطلاب.

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